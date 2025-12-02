Ώρα μηδέν για την Ουκρανία: Σε λίγες ώρες η συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ

Συνεχίζονται οι έντονες διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, να έχει προγραμματισμένη συνάντηση σήμερα (02/12) το απόγευμα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί «το δεύτερο μισό της ημέρας», αποφεύγοντας να αναφερθεί στις ρωσικές κόκκινες γραμμές και υπογραμμίζοντας πως η «διπλωματία του μεγαφώνου» δεν είναι χρήσιμη.

Το ταξίδι του Γουίτκοφ ακολουθεί τις συνομιλίες που είχε στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία. Η Ουάσινγκτον εμφανίζεται αισιόδοξη σχετικά με τις πιθανότητες συμφωνίας, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, να δηλώνει τη Δευτέρα: «Νομίζω ότι η κυβέρνηση αισθάνεται πολύ αισιόδοξη».

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου εκφράζουν ανησυχία ότι το αμερικανικό ειρηνευτικό πλαίσιο ενδέχεται να ικανοποιεί υπερβολικά τις απαιτήσεις της Μόσχας. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, εξέφρασε φόβους ότι οι συνομιλίες Πούτιν–Γουίτκοφ θα οδηγήσουν σε πίεση προς την Ουκρανία για παραχωρήσεις.

Διαβάστε ακόμα: Χαρμόσυνα στον Πούτιν από το στρατιωτικό επιτελείο: Το Ποκρόφσκ πέρασε φερόμενα στους Ρώσους

Στο ταξίδι προς τη Ρωσία συνοδεύει τον Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, αν και το Κρεμλίνο δεν έχει διευκρινίσει εάν θα παραστεί στη συνάντηση με τον Πούτιν.

Από την πλευρά του, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι τόνισε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία δεν πρέπει να λάβει καμία μορφή ανταμοιβής για την εισβολή της. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα αντιληφθεί τίποτα που να μπορεί να θεωρηθεί ως ανταμοιβή για αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Διαβάστε ακόμα: Ο Ζελένσκι «φρεσκάρει» τις κόκκινες γραμμές του για το ειρηνευτικό σχέδιο: Αναμένεται κλήση με Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επίσης τηλεφωνικές επικοινωνίες με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, όπως τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη στήριξη των συμμάχων. «Η ειρήνη πρέπει να είναι πραγματικά διαρκής. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν», έγραψε στο Χ.