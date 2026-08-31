Οργή για το ναυάγιο στην Κερύνεια και συγκλονιστική μαρτυρία: «Τα παιδιά γλίστρησαν από τα χέρια μου»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το ναυάγιο στην Κερύνεια, που άφησε πίσω οκτώ νεκρούς και δεκαοκτώ αγνοούμενους την Κυριακή (30/08), την στιγμή που οι συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται οργισμένοι έξω από τα δικαστήρια που αναμένεται να απολογηθουν οι συλληφθέντες.

Ο λόγος, για τον καπετάνιο του πληρώματος και ακόμη επτά μέλη, τα οποία συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής (30/08).

Το Υπουργείο Εξωτερικών στα Κατεχόμενα, ξεκίνησε παράλληλη έρευνα για το ναυάγιο με φόντο τις καταγγελίες Στην περιοχή επιχειρούν τρία αεροσκάφη, έξι ελικόπτερα, τέσσερα πλοιάρια της ακτοφυλακής και μια φρεγάτα ενώ αύριο αναμένεται να συνδράμει στις έρευνες πλοίο από την Τουρκία.

Οι συγγενείς των αγνοουμένων, χαρακτηρίζουν «δολοφόνους» τους συλληφθέντες, και καταγγέλλουν ότι το πλήρωμα «τους άφησε αβοήθητους» Επιπλέον, τόνισαν ότι μετά την τραγωδία υπάρχουν διάσπαρτα κομμάτια του πλοίου σε όλη την περιοχή, ακόμη και απόσκευές των επιβατών, όπως επισημαίνει ο Alpha.

Κερύνεια: Συγκλονίζει η μαρτυρία ζευγαριού για τα παιδιά τους

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η περίπτωση ενός ζευγαριού, το οποίο περιμένει νέα για τα δύο παιδιά του που επέβαιναν στο πλοίο. Σε εικόνες που καταγράφηκαν στο σημείο, η μητέρα και ο πατέρας εμφανίζονται να αναμένουν με την ελπίδα ότι θα λάβουν θετικά νέα για την τύχη των παιδιών τους.

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Η μητέρα, ξεσπώντας σε κλάματα, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε, όπως μεταφέρει το sigmalive.com. «Τα δύο παιδιά μου γλίστρησαν από τα χέρια μου, δεν κατάφερα να τα κρατήσω», ανέφερε, με την αγωνία της να αποτυπώνει το δράμα που βιώνουν οι συγγενείς των αγνοουμένων.

Girne açıklarında batan gemiden sanırım en korkunç video. pic.twitter.com/kb63HgL5n3 — Vasil Ata (@vasilata1) August 30, 2026

Η αναμονή των οικογενειών συνεχίζεται έξω από το λιμάνι της Κερύνειας, ενώ η προσοχή παραμένει στραμμένη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και στις πληροφορίες για την τύχη των αγνοουμένων.

#BREAKING: 🇨🇾🇹🇷 Ferry with 267 aboard capsizes off northern Cyprus



7 dead and 23 missing as crews scramble#Cyprus #Turkey #FerryDisaster pic.twitter.com/39oYv7qmfR — Twilight (@TwilightDewy) August 30, 2026

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώνεται και από τα νέα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει μεταξύ άλλων και στα social media, τα οποία δείχνουν την κατάσταση του πλοίου και τους τρομοκρατημένους επιβάτες.

Διασώστης: «Δεν υπήρχαν σωσίβια»

Ο κόσμος πανικοβλήθηκε. Προχωρήσαμε προς την έξοδο. Εκεί είχε προσωπικό και ένας άνδρας με λευκό πουκάμισο, μάλλον ήταν ο καπετάνιος. Ο κόσμος έλεγε ότι τραβούσε βίντεο και ότι δεν υπήρχαν σωσίβια.

Πήγαμε προς τα εκεί, έκλεισαν την πόρτα πίσω μας και μας είπαν «περιμένετε θα σας βγάλουμε». Δεν μπορούσαμε να βγούμε. Αργότερα άνοιξαν την πόρτα και όλες οι βάρκες βρίσκονταν στη θάλασσα.

Πολλά από τα παιδιά τα έσωσα εγώ. Οι γονείς τους ήταν εκεί. Τους βγάλαμε όλους προς τα επάνω» περιέγραψε διασώστης για το ναυάγιο στην Κερύνεια.