Οργή στη Γαλλία για την υπόθεση της 11χρονης: Οι παραλείψεις και τα κενά στην έρευνα για τον 41χρονο

Η εύρεση μιας σορού στο σημείο που χάθηκε η 11χρονη Λιάνα στη Γαλλία, από μόνη της η εξαφάνιση της ανήλικης εδώ και μέρες αλλά κυρίως ο άνδρας, φερόμενος ως κακοποιητής της, είναι οι αιτίες που έχει προκληθεί σάλος στη Γαλλία, τόσο στην κοινωνία, όσο και στην πολιτική σκηνή.

Υπενθυμίζεται ότι, η 11χρονη Λιάνα, εξαφανίστηκε μετά το σχολείο πριν από μια εβδομάδα στην περιοχή Ζερ της νοτιοδυτικής Γαλλίας.Ένας 41χρονος άνδρας, ονόματι Ζερόμ Β., βρίσκεται υπό κράτηση από τη Δευτέρα. Είναι ο πατέρας ενός φίλου της ανήλικης, και δύο μάρτυρες είπαν ότι είδαν το κορίτσι στο αυτοκίνητό του το απόγευμα της εξαφάνισής της.

Εν μέσω του σοκ και της θλίψης, η υπόθεση πήρε πολιτική τροπή καθώς οι αξιωματούχοι δημοσίευσαν λεπτομέρειες για το αστυνομικό μητρώο του Ζερόμ Β.

Γνώριμος των αρχών ο 41χρονος

Ο δράστης, είχε κατονομαστεί σε τέσσερις ξεχωριστές υποθέσεις που αφορούσαν νεαρά κορίτσια τα τελευταία χρόνια. Δύο έκλεισαν λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, και σε μια τρίτη, τον απέλυσαν από την εργασία του ως εργάτη συντήρησης σε γυμνάσιο για «ακατάλληλη συμπεριφορά» προς μια έφηβη.

Fury in France after child murder suspect's criminal record released https://t.co/Fdavnsum8b — BBC News (World) (@BBCWorld) June 5, 2026

Αλλά η τέταρτη υπόθεση άναψε ένα φυτίλι που οδήγησε στα υψηλότερα κλιμάκια του δικαστικού συστήματος. Ο Ζερόμ Β. αποτέλεσε αντικείμενο καταγγελίας τον περασμένο Αύγουστο από τη μητέρα της 10χρονης Ρόζα, η οποία δήλωσε ότι είχε βιαστεί από αυτόν αρκετές φορές, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πόλης Άουτς.

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Όμως, το συγκλονιστικό είναι ότι, παρόλο που η ιατρική εξέταση επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς της Ρόζα, ούτε μία φορά στους εννέα μήνες από τότε που η οικογένειά της πήγε στην αστυνομία δεν είχε ανακριθεί ο Ζερόμ Β. από τους ερευνητές.

«Βράζει» η γαλλική κονωνία για τη μεταχείριση του 41χρονου

Η καθυστέρηση αυτή στη Γαλλία, οφείλεται στη βραδύτητα του γαλλικού δικαστικού συστήματος και στο κώλυμα που προέκυψε από την ανάγκη μεταφοράς της υπόθεσης από τη μία δικαιοδοσία στην άλλη.

Ωστόσο, οι Γάλλοι είναι τρομοκρατημένοι που κανένα από τα διάφορα σήματα κινδύνου για τον 41χρονο δεν λήφθηκε υπόψη από τις αρχές, οι οποίες φάνηκαν να ανησυχούν περισσότερο για την τήρηση της διαδικασίας παρά για την απομάκρυνσή του από την ικανότητα να προκαλέσει βλάβη.

Γαλλία: Πολιτική αντιπαράθεση για την 11χρονη Λιάνα

Με τις προεδρικές εκλογές να απέχουν λιγότερο από ένα χρόνο, η υπόθεση έχει εκμεταλλευτεί από πιθανούς υποψηφίους ως απόδειξη χαλαρότητας, ανικανότητας και υποεπένδυσης.

«Ο γαλλικός λαός απαιτεί απολογισμό», δήλωσε ο πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Jordan Bardella στο X. «Αυτή η τρομερή τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν το δικαστικό σύστημα δεν ήταν τόσο δυσλειτουργικό».

«Το δικαστικό μας σύστημα είναι μια αποτυχία, θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί πλήρως», δήλωσε ο Bruno Retailleau των συντηρητικών Les Républicains. «Μια κοινωνία που είναι ανίκανη να προστατεύσει τα δικά της παιδιά είναι μια κοινωνία που μια μέρα θα αρχίσει να στρέφεται εναντίον του εαυτού της».

Στα αριστερά, η Marine Tondelier των Οικολόγων δήλωσε ότι η υπόθεση ήταν «σύμβολο ενός πολιτικοδικαστικού συστήματος ανίκανου να χειριστεί το ζήτημα της σεξιστικής και σεξουαλικής βίας».

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ήταν «σαφές» ότι υπήρξαν αποτυχίες. «Είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε την οικογένεια της Lyhanna κατάματα και να πούμε ότι αυτό χειρίστηκε σωστά». Ο υπουργός Δικαιοσύνης Gerald Darmanin δήλωσε ότι ήταν «τρομοκρατημένος» από αυτό που είχε συμβεί.