Οργισμένος Τραμπ με τη στάση του Ιράν: «Ο νταής της Μέσης Ανατολής πέθανε - Θα πληρώσουν το τίμημα»

Νέες σκληρές απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «ο νταής της Μέσης Ανατολής πέθανε» και προειδοποιώντας πως η Τεχεράνη «θα πληρώσει το τίμημα» επειδή δεν αποδέχθηκε συμφωνία που, όπως ανέφερε, θα ήταν προς όφελός της.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου δημοσιεύθηκε λίγες ώρες μετά τα ιρανικά αντίποινα στον Περσικό Κόλπο, τα οποία πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που ακολούθησαν την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache από τις ιρανικές δυνάμεις.

«Ο στρατός του Ιράν βρίσκεται σε απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, συμπεριλαμβανομένων του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, δεν υφίσταται πλέον. Έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν περιορίζεται σε λόγια χωρίς πράξεις. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Καθυστέρησαν υπερβολικά να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι’ αυτούς και τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι υπονομεύουν τη διπλωματική διαδικασία. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον δεν μπορούν να προχωρήσουν μετά τις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας, κάνοντας λόγο για αντιφατικά μηνύματα και συνεχείς αλλαγές θέσεων από την αμερικανική πλευρά.

Παράλληλα, κατηγόρησε και το Ισραήλ ότι υποσκάπτει τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο. Όπως τόνισε, η χρήση βίας και οι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο υπονομεύουν κάθε διπλωματική πρωτοβουλία, προσθέτοντας ότι μετά τις εξελίξεις της νύχτας απαιτείται επανεκτίμηση της διπλωματικής οδού με τις ΗΠΑ, καθώς μια ουσιαστική διαπραγμάτευση προϋποθέτει ένα σταθερό περιβάλλον.

Πεζεσκιάν προς Τραμπ: «ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να ξεπεράσουν αυτή την αδιέξοδη κατάσταση»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη καιη Ουάσινγκτον πρέπει να ξεπεράσουν «αυτή την αδιέξοδη κατάσταση ούτε πολέμου ούτε ειρήνης», ανέφερε το ημιεπίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο Ιρανός ηγέτης δήλωσε ότι ο πρώην Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ «έχει επανειλημμένα τονίσει ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να επιλυθεί», υποδηλώνοντας ότι ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε την τρέχουσα φάση είναι η διαπραγμάτευση.

«Αν θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση ούτε πολέμου ούτε ειρήνης, τι πρέπει να κάνουμε; Αν δεν συμμετάσχουμε σε διάλογο, τότε ποια είναι η εναλλακτική λύση;» είπε ο Πεζεσκιάν.

Πεζεσκιάν: Κάλεσμα για διπλωματική επίλυση

«Σε αυτή τη βάση ο Ηγέτης επέτρεψε τη συνέχιση των συνομιλιών και στα τελικά στάδια η εντολή του ήταν: "Πηγαίνετε και επιλύστε το ζήτημα"».

Από την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν στις 8 Απριλίου, η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διαβρώνουν την εκεχειρία μέσω στρατιωτικής δράσης.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, ακόμη και όταν συνεχίζονταν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει χιλιάδες επιθέσεις στον Λίβανο, παρά τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την εκεχειρία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν, ωστόσο υπήρξαν λίγα σημάδια που να δείχνουν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.