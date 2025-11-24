Ουκρανία: Επιστρέφουν στο Κίεβο οι διαπραγματευτές για το ειρηνευτικό σχέδιο - Ποια τα επόμενα βήματα

Η επίσημη αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, η οποία βρισκόταν στη Γενεύη για συνομιλίες σε σχέση με το ειρηνευτικό σχέδιο, επιστρέφει στο Κίεβο, δήλωσε σήμερα (24/11) ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν σύντομα.

«Αναμένω μια πλήρη έκθεση το απόγευμα, σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη και τα βασικά σημεία που έθεσαν οι εταίροι μας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Με βάση αυτές τις αναφορές, θα καθορίσουμε τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα.

Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε με την Ευρώπη και άλλους εταίρους σε όλο τον κόσμο» είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Διαβάστε ακόμα: Ουκρανία: Πιθανή συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι μετά την «επικαιροποίηση» του σχεδίου ειρήνης

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν καταρτίσει ένα «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» και σχεδιάζουν να συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου τις επόμενες ημέρες.