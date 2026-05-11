Πανδημία χανταϊού; Ώρα για υψηλές αποδόσεις - Σπάνε τα «ταμεία» τα στοιχήματα για τον ιό

Η δημοφιλής αμερικανική στοιχηματική πλατφόρμα Polymarket, που έγινε ανάρπαστη πρώτη φορά το 2024 με τις εκλογές των ΗΠΑ, τώρα δέχεται και στοιχήματα για το «καυτό» topic του χανταϊού.

Η επικίνδυνη ασθένεια, που βρέθηκε να έχει διασπαρθεί μεταξύ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Hondius, που είχε εκπλεύσει από την Αργεντινή, έχει δημιουργήσει παγκόσμια ανησυχία, λόγω του πόσο θανατηφόρα είναι.

Η αγορά προγνωστικών βέβαια δεν συμμερίζεται αυτά τα ανθρώπινα «πάθη» και επιτρέπει στους παίκτες να στοιχηματίζουν χωρίς αναστολές σε σχεδόν οτιδήποτε, από τη λίστα καλεσμένων για τον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce, έως το αν η Δευτέρα Παρουσία θα συμβεί πριν από το 2027.

Το νέο στοίχημα θέτει το εξής ερώτημα: Θα φτάσει ο χανταϊός σε κατάσταση πανδημίας το 2026; Από τις 7 Μαΐου, είναι το κορυφαίο στοίχημα σε τάση στην πλατφόρμα, με σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια σε αγορασμένες μετοχές, σύμφωνα με το USA Today.

Θα δούμε πανδημία χανταϊού;

Μπορεί οι εικόνες κατά την αποβίβαση και απομάκρυνση των επιβατών να ανασύρουν οδυνηρές μνήμες από την προηγούμενη πανδημία, αλλά στην περίπτωση του χανταϊού υπάρχει μια διαφορά: και τα 149 άτομα είναι που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο παραμένουν ασυμπτωματικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο χανταϊός δεν μεταδίδεται όπως ο κορονοϊός. Ακόμα και το μεταδιδόμενο από άνθρωπο σε άνθρωπο στέλεχος των «Άνδεων«» απαιτεί πάρα πολύ στενή επαφή για να μεταδοθεί.

Ο γενικός διευθυντής του παγκόσμιου οργανισμού υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, στα μηνύματά του ήταν ιδιαίτερα καθησυχαστικός και για τους κατοίκους Τενερίφης όπου κατέπλευσε και αγκυροβόλησε το κρουαζιερόπλοιο αλλά και γενικά για όλο τον κόσμο ώστε να μην προκληθεί νέος πανικός.

Υπενθυμίζεται ότι έφθασε χθες βράδυ στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, μαζί με τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Πολιτικής Εδαφών της Ισπανίας, για να συντονίσουν την άφιξη του πλοίου.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι νόσησαν 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις που έχασαν τη ζωή τους – ζευγάρι Ολλανδών και Γερμανίδα. Έξι εξ αυτών έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν από τον ιό, άλλοι δύο είναι ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.