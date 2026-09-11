Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας, δύο ημέρες μετά την κηδεία του αδελφού της, βασιλιά Χάραλντ

Πέθανε σήμερα Παρασκευή 11/9 η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας, μεγαλύτερη αδελφή του πρόσφατα εκλιπόντος βασιλιά Χάραλντ, σε ηλικία 94 ετών.

Ο αδελφός της, Χάραλντ, πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 89 ετών, έχοντας καθίσει στον θρόνο για περισσότερα από 35 χρόνια. Η πριγκίπισσα Άστριντ έκανε την τελευταία δημόσια εμφάνισή της την περασμένη Τετάρτη, στην κηδεία του.

«Σε όλη τη μακρά ζωή της, η πριγκίπισσα Άστριντ εκπροσώπησε τη βασιλική οικογένεια με θέρμη, αφοσίωση και αίσθημα καθήκοντος», ανέφερε ο βασιλιάς Χάακον Η΄ σε ανακοίνωσή του.

Λεπτομέρειες για την κηδεία της δεν έχουν προς το παρόν δημοσιοποιηθεί.

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Η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

Η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη σηματοδοτώντας τη λήξη του 13ήμερου εθνικού πένθους που είχε κηρυχθεί μετά τον θάνατό του.

Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε στον καθεδρικό ναό του Όσλο, παρέστησαν η χήρα του, βασίλισσα Σόνια, 89 ετών, καθώς και ο γιος και διάδοχός του, βασιλιάς Χάακον Η΄, μαζί με τη σύζυγό του, βασίλισσα Μέτε-Μάριτ. Παρόντα ήταν επίσης και άλλα μέλη της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας.

Προηγήθηκε ενός λεπτού εθνική σιγή, ενώ στην τελετή παρέστησαν μέλη βασιλικών οικογενειών από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο πρίγκιπας της Ουαλίας, ο οποίος εκπροσώπησε τον βασιλιά.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μαθητές που είχαν λάβει άδεια να μην παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος της λεωφόρου Karl Johan στο κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς η πομπή κατευθυνόταν από τα Ανάκτορα προς τον καθεδρικό ναό. Η πομπή ξεκίνησε με κανονιοβολισμό 21 βολών, σύμφωνα με τη νορβηγική αστυνομία.

Το πλήθος σώπασε καθώς περνούσε το φέρετρο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση ασφαλείας για την κηδεία ήταν η μεγαλύτερη που είχε οργανωθεί ποτέ στην ιστορία της χώρας.

Ο Χάραλντ, ένας μεταρρυθμιστής που παρέμεινε στον θρόνο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, είχε σταδιακά βγει από τη σκιά του δημοφιλούς και χαρισματικού πατέρα του. Πέθανε σε μια περίοδο κατά την οποία η νορβηγική βασιλική οικογένεια βρισκόταν αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις.