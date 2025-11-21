Πιέσεις ΗΠΑ σε Ζελένσκι να υπογραφεί το σχέδιο για ειρήνη σε μία εβδομάδα: Ο «στόχος» του Δεκέμβρη

Εντός μίας εβδομάδας αναμένουν οι ΗΠΑ την υπογραφή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία που του παραδόθηκε την Πέμπτη (20/11), σύμφωνα με τους Financial Times.

Σημειώνεται μάλιστα, ότι μετά από αυτό, η συμφωνία θα παρουσιαστεί στη Ρωσία, με τις ΗΠΑ να θέλουν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες τον Δεκέμβριο.

Επιπλέον, νεότερες πληροφορίες από το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, που επικαλείται πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρουν ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία την επόμενη εβδομάδα, αφού πρώτα ο Ουκρανός πρόεδρος, συνομιλήσει και με Ευρωπαίους ηγέτες.

Οι κινήσεις της Ευρώπης

Ήδη, όπως έκανε γνωστό το Bloomberg, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα έχει επείγουσες συνομιλίες με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν παρουσιάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Ουκρανό πρόεδρο.

Την ίδια ώρα, η ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε συνεδρίαση του G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, τόσο διά στόματος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσο και διά στόματος Αντόνιο Κόστα, σημειώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για αυτό το σχέδιο και ότι θα συζητηθεί στο πλαίσιο του G20.

Επίσης, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίζει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα μπορεί να φέρει μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη ενημερωθεί ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ουκρανία: Μελετούμε το σχέδιο ειρήνευσης

Να σεβαστούν τη θέση της κάλεσε η Ουκρανία τους εταίρους της καθώς συνεχίζεται το έργο σε τεχνικό επίπεδο ώστε να μελετηθεί το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Αυτό δήλωσε την Παρασκευή (21/11), ο υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Ασφαλείας και Άμυνας, ο οποίος τόνισε ότι οι ακλόνητες αρχές της Ουκρανίας είναι «η κυριαρχία, η ασφάλεια των πολιτών και μια δίκαιη ειρήνη. Εξετάζουμε προσεκτικά όλες τις προτάσεις των εταίρων μας και αναμένουμε την ίδια αρμόζουσα στάση προς τη θέση της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ουμέροφ μέσω Telegram.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό Στρατού Ντάνιελ Ντρίσκολ στο Κίεβο το βράδυ της Πέμπτης.

Πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στο Reuters ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πρόκειται σήμερα να ενημερώσουν τους πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο για το προσχέδιο αυτό.

Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για το αν η Ουκρανία είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.