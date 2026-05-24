Ένα βήμα πριν από την υπογραφή συμφωνίας βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ιράν, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που μεταφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Τι ορίζει η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, στην διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος.

Σύμφωναμε δημοσίευμα του Axios, στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, το Ορμούζ θα είναι ανοικτό χωρίς τέλη διέλευσης και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή για να επιτρέψει στα πλοία να πλέουν ελεύθερα.

Σε αντάλλαγμα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, που επικαλέστηκε πηγές του ενήμερες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, η πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση συμπεριλαμβάνει την αποδέσμευση κάποιων ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει σε τράπεζες του εξωτερικού.

Το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις από το Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματός του για τον εμπλουτισμό του ουρανίου καθώς και τη μεταφορά του αποθέματός του σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Παραχωρήσεις από το Ιράν

Το Ιράν φέρεται να έδωσε στις ΗΠΑ, μέσω των μεσολαβητών, προφορικές δεσμεύσεις για το εύρος των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένο να κάνει αναφορικά με την αναστολή του εμπλουτισμού και την παράδοση του εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό ουράνιο, δήλωσαν δύο πηγές στο Axios.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στη «φάση της οριστικοποίησης» πρωτοκόλλου συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Όμως «αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι εμείς κι οι ΗΠΑ θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τα σημαντικά ζητήματα», συμπλήρωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, διευκρινίζοντας πως το ζήτημα του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας δεν έχει συμπεριληφθεί «ως αυτό το στάδιο» στο προσχέδιο συμφωνίας υπό συζήτηση.

Οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν, επίσης, να διαπραγματευθούν την άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, σύμφωνα με το Axios.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.