Πιτ Χέγκσεθ: «Η Αστερόεσσα ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά πρέπει να μας αφήσει το Ιράν να περάσουμε»

Σε νέες του προκλητικές δηλώσεις κατά του Ιράν, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είπε χαρακτηριστικά πως «ένας πανίσχυρος θόλος της Αστερόεσσας» έχει εγκατασταθεί πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

«Αμερικανικά αντιτορπιλικά βρίσκονται σε θέση βολής, υποστηριζόμενα από εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones και αεροσκάφη επιτήρησης, παρέχοντας 24ωρη προστασία για ειρηνικά εμπορικά πλοία», δήλωσε ακόμα.

Πιτ Χέγκσεθ: «Το Ορμούζ ανήκει σε όλους μας»

Απευθυνόμενος στο καθεστώς της Τεχεράνης, δήλωσε: «Αφήστε τα αθώα πλοία να περνούν ελεύθερα. Αυτά τα διεθνή ύδατα ανήκουν σε όλα τα έθνη, όχι στο Ιράν για να τα φορολογήσει, να τα διοδεύσει ή να τα ελέγξει».

Προς τους συμμάχους των ΗΠΑ, τόνισε, σχετικά με την αποστολή «Project Freedom»: «Αυτή είναι μια προσωρινή αποστολή για εμάς. Όπως έχω πει και πριν, ο κόσμος χρειάζεται αυτήν την πλωτή οδό πολύ περισσότερο από εμάς.

Σταθεροποιούμε την κατάσταση ώστε το εμπόριο να μπορέσει να ρέει ξανά, αλλά αναμένουμε από τον κόσμο να αναλάβει δράση την κατάλληλη στιγμή και σύντομα θα σας παραδώσουμε την ευθύνη πίσω».

Εμψύχωσε επίσης τα αμερικανικά στρατεύματα διακοινώνοντας: «Στους εξαιρετικούς Αμερικανούς που εκτελούν αυτή την αποστολή. Απλά, σας ευχαριστώ. Το θάρρος σας, η ετοιμότητά σας, ο απαράμιλλος επαγγελματισμός και η ακρίβειά σας είναι ο λόγος που ο κόσμος μπορεί να αναπνέει πιο εύκολα σήμερα και κάθε μέρα».