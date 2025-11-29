Πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 600 οι νεκροί των τυφώνων - «Γονάτισαν» τα νοσοκομεία

Καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις σε μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Ασίας, σκοτώνοντας περίπου 600 ανθρώπους.

Οι βροχές των μουσώνων, που επιδεινώθηκαν από τις τροπικές καταιγίδες, προκάλεσαν μερικές από τις χειρότερες πλημμύρες στην περιοχή εδώ και χρόνια, με εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν πληγεί στην Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και τη Σρι Λάνκα.

Έντονες βροχοπτώσεις ξεκίνησαν στο νησί της Σουμάτρας την Τετάρτη. «Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας, χάσαμε τα πάντα», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ένας κάτοικος του Μπιρεουέν στην επαρχία Άτσεχ της Σουμάτρας. «Ήθελα να σώσω τα ρούχα μου, αλλά το σπίτι μου κατέρρευσε».

Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από τις πλημμύρες

Με εκατοντάδες ακόμη αγνοούμενους, ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί. Χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι, κάποιοι περιμένοντας διάσωση στις στέγες των σπιτιών, αναφέρει το BBC.

Μέχρι το Σάββατο, περισσότεροι από 300 άνθρωποι είχαν πεθάνει στην Ινδονησία και 160 στην Ταϊλάνδη. Υπήρξαν επίσης αρκετοί θάνατοι που αναφέρθηκαν στη Μαλαισία.

Στη Σρι Λάνκα, η οποία έχει πληγεί από τον κυκλώνα Ντίτουα, περισσότεροι από 130 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 170 αγνοούνται, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ένας εξαιρετικά σπάνιος τροπικός κυκλώνας, με την ονομασία κυκλώνας Σενγιάρ, προκάλεσε καταστροφικές κατολισθήσεις και πλημμύρες στην Ινδονησία, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν σπίτια και χιλιάδες κτίρια να πλημμυρίσουν.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σχεδόν 300 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις πλημμύρες που έπληξαν τη Σουμάτρα.

«Το ρεύμα ήταν πολύ γρήγορο, σε λίγα δευτερόλεπτα έφτασε στους δρόμους, μπήκε στα σπίτια», δήλωσε στο BBC μια κάτοικος στην επαρχία Άτσεχ, η Αρίνι Αμαλία.

Αυτή και η γιαγιά της έτρεξαν στο σπίτι ενός συγγενή σε υψηλότερο έδαφος. Όταν επέστρεψε την επόμενη μέρα για να πάρει κάποια υπάρχοντά της, είπε ότι η πλημμύρα είχε καταπιεί εντελώς το σπίτι: «Έχει ήδη βυθιστεί».

Αφού τα νερά ανέβηκαν ραγδαία στη Δυτική Σουμάτρα και βύθισαν το σπίτι του, ο Μέρι Οσμάν είπε ότι «παρασύρθηκε από το ρεύμα» και κρατήθηκε από ένα σκοινί για τα άπλυτα μέχρι να διασωθεί.

Η κακοκαιρία έχει παρεμποδίσει τις επιχειρήσεις διάσωσης και, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκκενωθεί, εκατοντάδες εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι, ανέφερε η ινδονησιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Πλημμύρες στην Ασία: «Παρέλυσαν» οι υπηρεσίες λόγω των νεκρών

Στη νότια επαρχία Σόνγκχλα της Ταϊλάνδης, η στάθμη του νερού ανέβηκε κατά 3 μέτρα και τουλάχιστον 145 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια από τις χειρότερες πλημμύρες της δεκαετίας.

Στις 10 επαρχίες που επλήγησαν από πλημμύρες, περισσότεροι από 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση το Σάββατο. Περισσότεροι από 3,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί.

Η πόλη Χατ Γιάι υπέστη 335 χιλιοστά βροχόπτωσης σε μία μόνο ημέρα, τη μεγαλύτερη των τελευταίων 300 ετών. Καθώς τα νερά υποχωρούσαν, οι αξιωματούχοι κατέγραψαν απότομη αύξηση στον αριθμό των νεκρών.

Σε ένα νοσοκομείο στο Χατ Γιάι, οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τις σορούς σε ψυγεία-φορτηγά αφότου το νεκροτομείο υπερφορτώθηκε, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

«Ήμασταν κολλημένοι στο νερό για επτά ημέρες και καμία υπηρεσία δεν ήρθε να βοηθήσει», δήλωσε στο BBC η κάτοικος του Χατ Γιάι, Τανίτα Κιαουόμ.

Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί μέτρα ανακούφισης, συμπεριλαμβανομένης αποζημίωσης έως και δύο εκατομμυρίων μπατ (62.000 δολάρια) για τα νοικοκυριά που έχασαν μέλη της οικογένειάς τους.

Στη γειτονική Μαλαισία, ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ χαμηλότερος, αλλά οι ζημιές είναι εξίσου καταστροφικές.

Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει χάος και έχουν αφήσει περιοχές της βόρειας πολιτείας Πέρλις κάτω από το νερό, με δύο ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες χιλιάδες να έχουν αναγκαστεί να βρεθούν σε καταφύγια.

Η Σρι Λάνκα αντιμετωπίζει επίσης μια από τις χειρότερες καιρικές καταστροφές των τελευταίων ετών και η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Περισσότερα από 15.000 σπίτια έχουν καταστραφεί και περίπου 78.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να βρεθούν σε προσωρινά καταφύγια, δήλωσαν αξιωματούχοι. Πρόσθεσαν ότι περίπου το ένα τρίτο της χώρας έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό.

Οι μετεωρολόγοι έχουν δηλώσει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Νοτιοανατολική Ασία μπορεί να προκλήθηκαν από την αλληλεπίδραση του τυφώνα Κότο στις Φιλιππίνες και του σπάνιου σχηματισμού του κυκλώνα Σενγιάρ στο Στενό της Μαλάκα.