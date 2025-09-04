Ποιες είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά και η Ρωσία: Οι όροι της Μόσχας για να καταθέσει τα όπλα

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό σε αδιέξοδο, έχουν επικεντρωθεί στις εγγυήσεις της Δύσης για τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας. Ωστόσο, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι πρέπει να λάβει τις δικές του «εγγυήσεις ασφάλειας» πριν καταθέσει τα όπλα.

Aυτό που ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν αποκαλεί «προστασία», θα περιορίσει δραστικά την κυριαρχία της Ουκρανίας, αφήνοντάς την ευάλωτη σε μια νέα ρωσική επίθεση και, όπως πιστεύουν πολλοί από τους υποστηρικτές του, μετατρέποντάς την ουσιαστικά σε κράτος-πελάτη της Μόσχας.

Η ένταση που επικρατεί γύρω από τις «εγγυήσεις ασφάλειας» — και οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ο όρος ερμηνεύεται από το Κρεμλίνο και τη Δύση, υπογραμμίζει τη θεμελιώδη πρόκληση που αποτελεί η επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

Αυτό που ο κ. Πούτιν αποκαλεί νόμιμες απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας της Ρωσίας παραμένει σταθερό εδώ και χρόνια και αντικατοπτρίζει μια λίστα παραπόνων που ο ίδιος αποκαλεί συνοπτικά «τις βασικές αιτίες» του πολέμου.

Υπό την προεδρία του Τραμπ, οι ανησυχίες της Ρωσίας «ακούγονται» επιτέλους στην Ουάσινγκτον, λέει ο Βλαντίμιρ Πούτιν . «Μπορούμε να δούμε τώρα ότι διαμορφώνεται μια αμοιβαία κατανόηση», δήλωσε ο Πούτιν σε μια σύνοδο κορυφής στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα.

Αυτό εννοούν οι Ρώσοι αξιωματούχοι όταν μιλούν για εγγυήσεις ασφάλειας και πώς αυτό συγκρίνεται με τη θέση της Ουκρανίας.

Ρωσία: Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Η πιο συχνά αναφερόμενη απαίτηση της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου είναι η εγγύηση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.

Η ανατολική επέκταση της στρατιωτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έχει διαμορφώσει την ρεβανσιστική κοσμοθεωρία του Πούτιν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τάση, όπως υποδηλώνουν οι δηλώσεις του, συμβάλλοντας άμεσα στην απόφασή του να εισβάλει στην Ουκρανία.

Για χρόνια, ο κ. Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει μια κοινή ρωσική πεποίθηση ότι, όταν το ΝΑΤΟ δέχτηκε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και δορυφόρους στη συμμαχία τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι Ηνωμένες Πολιτείες αθέτησαν τις υποσχέσεις που είχαν δώσει στον τελευταίο σοβιετικό ηγέτη, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ότι δεν θα το έκαναν.

Ποτέ δεν υπήρξαν δεσμευτικά όρια στην επέκταση του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει θέσει ως ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής του την εκδίκηση για την υποτιθέμενη ταπείνωση που επέβαλε η Δύση στη Ρωσία, μετά την αποδυνάμωσή της με το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης.

Από την έναρξη της πλήρους εισβολής του στην Ουκρανία το 2022, ο κ. Πούτιν συνεχίζει να την παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, ως αγώνα ενάντια στην επέκταση του ΝΑΤΟ.

Αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι η Ρωσία θα δεχόταν την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επανέλαβε ότι δεν θα ανεχόταν ποτέ την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.



«Πάντα ήμασταν αντίθετοι στο να γίνει η Ουκρανία μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Κίνα την Τετάρτη. «Η ασφάλεια μιας χώρας δεν μπορεί να επιτυγχάνεται σε βάρος της ασφάλειας μιας άλλης χώρας, στην περίπτωση αυτή της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Οι εναλλακτικές αντί της ένταξης στο ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι το ΝΑΤΟ δεν θα δεχτεί την Ουκρανία. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι το Κρεμλίνο θέλει να το δει γραπτώς ή να αλλάξει το Σύνταγμα της Ουκρανίας ώστε να κατοχυρώνεται η «ουδέτερη» της θέση. Ωστόσο, τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ουκρανία έχουν αποκλείσει οποιουσδήποτε δεσμευτικούς περιορισμούς στις πολιτικές ασφαλείας τους.

Οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται για την εξεύρεση μιας πιθανής λύσης στο αδιέξοδο. Συζητούν μια συμφωνία που θα αντικαταστήσει το σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας του ΝΑΤΟ με διμερείς συμφωνίες που θα υποχρεώνουν τους συμμάχους της Ουκρανίας να την υπερασπιστούν σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας. Για να καταστήσουν ένα τέτοιο αποτρεπτικό μέτρο αξιόπιστο, η Γαλλία και η Βρετανία ηγούνται των προσπαθειών για τη δημιουργία μιας συμμαχίας χωρών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να σταθμεύσουν στρατεύματα στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η Ρωσία δηλώνει ότι αντιτίθεται κατηγορηματικά στην παρουσία στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο έχει επίσης ζητήσει να συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε διεθνείς εγγυήσεις ασφάλειας παρέχονται στο Κίεβο, κάτι που οι αναλυτές έχουν παρομοιάσει με την αλεπού που φυλάει το κοτέτσι.

Οι προσπάθειες των αξιωματούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη να καταρτίσουν μια συμφωνία ασφάλειας για την Ουκρανία χωρίς να λάβουν υπόψη τη θέση του Κρεμλίνου καθιστούν απίθανη την επιτυχία τους, δήλωσε ο Samuel Charap, εμπειρογνώμονας για τη Ρωσία στη RAND Corporation, έναν οργανισμό έρευνας για θέματα ασφάλειας με έδρα την Ουάσινγκτον.

«Κατά κάποιον τρόπο, είναι σαν να βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο», είπε. «Εάν η μία πλευρά παρουσιάσει στην άλλη εγγυήσεις ασφάλειας ως τετελεσμένο γεγονός, είναι απίθανο να οδηγηθεί σε ένα αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης».

Η Ρωσία θέλει έναν μικρότερο ουκρανικό στρατό

Μια άλλη σημαντική διαφωνία στις ειρηνευτικές συνομιλίες αφορά το μεταπολεμικό στρατιωτικό δυναμικό της Ουκρανίας. Η Ουκρανία αναπτύσσει ραγδαία την εγχώρια βιομηχανία όπλων και επιδιώκει την προμήθεια όπλων αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ουκρανική κυβέρνηση ελπίζει ότι αυτές οι πολιτικές θα επιτρέψουν στη χώρα να αμυνθεί, ακόμη και αν δεν υλοποιηθούν οι διεθνείς εγγυήσεις ασφάλειας.

Ωστόσο, το επιθετικό πρόγραμμα επανεξοπλισμού του Κιέβου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα συμφέροντα ασφάλειας της Ρωσίας.

Μία από τις προϋποθέσεις της Ρωσίας, η οποία διατυπώθηκε στις ειρηνευτικές συνομιλίες χαμηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο, είναι η επιβολή ανώτατου ορίου στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και περιορισμών στον αριθμό και τον τύπο των όπλων που διαθέτει.

Η Ρωσία έχει παρουσιάσει αυτό το αίτημα ως εγγύηση ότι ο ουκρανικός στρατός δεν θα είναι σε θέση να διεξάγει επιθετικές επιχειρήσεις, εμποδίζοντάς τον ουσιαστικά να προσπαθήσει να ανακτήσει τα κατεχόμενα εδάφη.

Η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι τέτοιου είδους περιορισμοί θα ισοδυναμούσαν με συνθηκολόγηση και θα άφηναν τη χώρα εκτεθειμένη σε μελλοντικές εισβολές.

«Το ιδανικό σενάριο για τη Ρωσία είναι η Ουκρανία να μείνει ανυπεράσπιστη και υποταγμένη», δήλωσε ο κ. Charap. «Σε περίπτωση επιτυχούς διαπραγμάτευσης, και οι δύο πλευρές θα είναι σε θέση να υπερασπιστούν τα κεκτημένα τους χωρίς να απειλούν η μία την άλλη».

Πηγή: New York Times