Ποιο είναι το όρος Pickaxe στο Ιράν, που απείλησε να χτυπήσει ο Τραμπ και γιατί θεωρείται υψίστης σημασίας

«Οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Pickaxe Mountain», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα (21/7) απευθυνόμενος στο Ιράν, αν και οι ειδικοί δήλωναν ότι το στρατηγικό σημείο είναι εκτός της εμβέλειας των ΗΠΑ.

Το όρος Pickaxe, δηλαδή Βουνό της Αξίνης, βρίσκεται 220 χλμ. νότια της Τεχεράνης και 2 χλμ. από το πυρηνικό συγκρότημα Νατάνζ. Οι εγκαταστάσεις του Νατάνζ, όπου βρίσκονταν δύο από τα εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, βομβαρδίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του περασμένου έτους.

￼￼￼JUST IN: 🇺🇸🇮🇷 Trump says he is going to hit the Pickaxe Mountain where Iran is believed to still be enriching uranium



you believe that Iran has moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain?



Trump: “We follow the material. That’s where the action is, and we’ll be… pic.twitter.com/NKkGnDBMWd — Megatron (@Megatron_ron) July 21, 2026

Η υπό κατασκευή εγκατάσταση σήραγγας στο όρος Pickaxe δεν έγινε στόχος σε κανέναν από αυτούς τους πολέμους, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας (ISIS), ένα think tank με έδρα τις ΗΠΑ που επικεντρώνεται στη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Η κορυφή υψώνεται σε περίπου 1.600 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Στο Νατάνζ λειτουργούσαν δύο μονάδες εμπλουτισμού ουρανίου - μία πάνω από το έδαφος και μία κάτω από το έδαφος. Η πυρηνική υπηρεσία του ΟΗΕ δήλωσε ότι η πάνω από το έδαφος καταστράφηκε. Η άλλη, υπόγεια, πιθανότατα υπέστη τουλάχιστον σοβαρές ζημιές.

Όρος Pickaxe: Η ιστορία του και η κατασκευή της εγκατάστασης το 2020

Το σημείο για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρείται τόσο «σημαντικό» όσο και «στόχος». Η κατασκευή της εγκατάστασης στο όρος Pickaxe ξεκίνησε το 2020, σύμφωνα με το ISIS, μετά από αυτό που οι ιρανικές αρχές ανέφεραν τότε ως έκρηξη που προκλήθηκε από πράξη δολιοφθοράς στις εγκαταστάσεις του Νατάνζ.

Το Ιράν δήλωσε τότε ότι η δολιοφθορά στο Νατάνζ είχε προκαλέσει σημαντικές ζημιές που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη προηγμένων φυγοκεντρητών εμπλουτισμού ουρανίου.

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Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ο τότε επικεφαλής της πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, Ali Akbar Salehi, δήλωσε ότι το Ιράν είχε αρχίσει να κατασκευάζει «μια πιο σύγχρονη, μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη αίθουσα σε όλες τις διαστάσεις στην καρδιά του βουνού κοντά στο Νατάνζ» για την κατασκευή προηγμένων φυγοκεντρητών.

«Αυτό ήταν μέρος της αρκετά συστηματικής πρόθεσής τους να θέσουν τις πιο ευαίσθητες εγκαταστάσεις τους υπόγεια», είχε δηλώσει ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής της πυρηνικής εποπτικής αρχής του ΟΗΕ.

Τι διαθέτει η εγκατάσταση στο όρος Pickaxe

Η εγκατάσταση, σύμφωνα με το Reuters, διαθέτει δύο ζεύγη εισόδων, οι οποίες υποτίθεται ότι οδηγούν σε μια εγκατάσταση που εκτιμάται ότι βρίσκεται τουλάχιστον 100 μέτρα κάτω από το βουνό.

Το ζεύγος των ανατολικών εισόδων των πυλών των σηράγγων έχει μερικώς καλυφθεί από τους πολέμους για να εμποδιστεί η πρόσβαση των επίγειων οχημάτων, αλλά δεν έχουν σφραγιστεί πλήρως, ανέφερε η έκθεση του ISIS.

Τραμπ: «Θα επιτεθούμε σύντομα στο Βουνό της Αξίνης»

Νωρίτερα σήμερα (21/7) ο Αμερικανός Πρόεδρος, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν «πολύ σύντομα» την περιοχή του Pickaxe Mountain, το θεωρούμενο «πυρηνικό οχυρό» του Ιράν που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

«Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.