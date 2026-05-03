Έχεις σκεφτεί ποτέ ποιος αποφασίζει τι ώρα θα απογειωθείς αλλά και με ποιο αεροπλάνο θα πετάξεις, όταν προγραμματίζεις το επόμενο σου ταξίδι; Η απάντηση είναι πως όλα εξαρτώνται από αποφάσεις που συχνά διαχειρίζεται ένα άτομο, με τη βοήθεια μιας ομάδας ειδικών.

Σε μια εποχή παγκόσμιας αναταραχή, όπου οι τιμές των καυσίμων εκτοξεύονται σε σημείο που πολλές αεροπορικές εταιρείες μειώνουν δραστικά δρομολόγια, ο ρόλος αυτού του ατόμου γίνεται ακόμη πιο σημαντικός.

Ο επικεφαλής σχεδιασμού, όπως ονομάζεται, είναι ένας βασικός ρόλος στις περισσότερες μεγάλες εμπορικές αεροπορικές εταιρείες, ο οποίος είναι υπεύθυνος να επιβλέπει ομάδες που έχουν αναλάβει τη διαχείριση των πιο «μπελαλίδικων» πτυχών των πτήσεων με αεροσκάφος.

«Είναι ένας απίστευτα δύσκολος ρόλος και πιθανώς ένας από τους πιο σημαντικούς ρόλους σε μια αεροπορική εταιρεία», λέει στο CNN Travel ο ειδικός στην αεροπορία, Tony Stanton, της αυστραλιανής συμβουλευτικής Strategic Air.

Στην British Airways, αυτό το άτομο είναι ο Neil Chernoff. «Η διοίκηση μιας αεροπορικής εταιρείας είναι σαν ένα πολύ περίπλοκο παζλ», λέει στο ίδιο μέσα ο Chernoff, ο οποίος επιβλέπει τον σχεδιασμό δικτύου και χρονοδιαγράμματος στην συγκεκριμένη εταιρεία.

Οι αρμοδιότητές τους

Μήνες πριν επιβιβαστείς στην πτήση σου, ο Chernoff και η ομάδα του θα συναντηθούν για να καθορίσουν μέχρι και το πόσες και ποια κατηγορία θέσεων θα είναι διαθέσιμες για να επιλέξετε.

Κάθε λίγους μήνες, θα επανεξετάζουν αυτές τις αποφάσεις. Επανεκτιμούν ποιες διαδρομές λειτουργούν, ποιες όχι και, όπως έχει συμβεί με πολλές αεροπορικές εταιρείες μετά τον πόλεμο στο Ιράν, ποιες θα καταργήσουν.

«Είναι ευθύνη της ομάδας μου να διασφαλίσει ότι βγάζουμε χρήματα από αυτό το αεροσκάφος ή ότι μεγιστοποιούμε τα κέρδη», λέει ο Chernoff, ο οποίος εργαζόταν στον τομέα των επενδυτικών τραπεζών πριν βρεθεί στον κόσμο της αεροπορίας πριν από 15 χρόνια.

Όταν υπάρχει αύξηση της ζήτησης, η ομάδα του Chernoff αντιδρά γρήγορα. Η British Airways πρόσφατα διπλασίασε τις καθημερινές πτήσεις μεταξύ Λονδίνου και Σαν Ντιέγκο και Ώστιν, αφού και οι δύο διαδρομές είχαν υπεραπόδοση.

Όταν οι διαδρομές υποαποδίδουν, για παράδειγμα όταν η ώρα άφιξης μιας πτήσης δεν λειτουργεί για τους ταξιδιώτες που παίρνουν ανταπόκριση για άλλες πτήσεις τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα.

Η ομάδα θα εξετάσει τις συνήθειες των πελατών και τα δεδομένα πτήσεων για να αξιολογήσει τι πάει στραβά. «Είναι πραγματικά ένα πολύπλοκο παιχνίδι παζλ», λέει ο σύμβουλος αεροπορίας Stanton.

«Έχουμε σίγουρα δει ότι οι ταξιδιώτες αναψυχής θέλουν νέους προορισμούς και θέλουν να μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό και να εξερευνήσουν νέες αγορές», λέει ο ίδιος.

Για παράδειγμα, νέες διαδρομές της BA μεταξύ Λονδίνου, Μπανγκόκ και Κολόμπο προστέθηκαν πρόσφατα εν αναμονή ενός τέτοιου κύματος, με την ομάδα να προχωρά στην αλλαγή αεροσκάφους για να ανταποκριθεί καλύτερα στη ζήτηση.

Τι καθορίζουν οι ομάδες σχεδιασμού αεροσκάφους

Ώρα πτήσης

Οι ομάδες σχεδιασμού δεν είναι υπεύθυνες μόνο για την επιλογή του προορισμού ενός αεροσκάφους, αλλά αποφασίζουν και για το πότε θα αναχωρήσει.

Στα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου, οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν απλώς να επιλέξουν τις προτιμώμενες ώρες αναχώρησης. Πρέπει να εξασφαλίσουν αυτό που είναι γνωστό ως «χρονοθυρίδες» - συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα για την απογείωση και την προσγείωση.

Η αγορά χρονοθυρίδων είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική, με τις καλύτερες να αποφέρουν πολλά χρήματα. Αν έχετε πάει ποτέ να κλείσετε μια τακτική πτήση και διαπιστώσετε ότι έχει μετατοπιστεί από την βολική ώρα αναχώρησης σε μια άλλη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εμπλέκονται πολιτικές χρονοθυρίδων.

Επιλογή του αεροσκάφους

Οι περισσότεροι επιβάτες δεν ενδιαφέρονται για το είδος του αεροπλάνου με το οποίο ταξιδεύουν - μέχρι που ξαφνικά τους ενδιαφέρει. Ίσως είναι η στιγμή που επιβιβάζονται και εισέρχονται σε ένα μικρό αεροσκάφος. Ή όταν βλέπουν ένα διώροφο αεροσκάφος A380 από το παράθυρο του τερματικού σταθμού και ελπίζουν ότι είναι το δικό τους αεροπλάνο.

Ωστόσο, καμία τέτοια επιλογή δεν γίνεται τυχαία. Η επιλογή του σωστού αεροσκάφους που ταιριάζει σε μια διαδρομή και η διασφάλιση μιας καλής εμπειρίας του πελάτη είναι μέρος της δουλειάς ενός υπεύθυνου σχεδιασμού.

«Ποιο αεροσκάφος διαλέγεται σε ποια διαδρομή είναι πολύ σημαντική», λέει ο Stanton.

Ανεξέλεγκτα γεγονότα

Παρά όλες τις προβλέψεις και την εξονυχιστική επεξεργασία δεδομένων, ορισμένα πράγματα στον προγραμματισμό των αεροπορικών εταιρειών είναι απλώς απρόβλεπτα.

Η αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών που ο Chernoff αποκαλεί «ανεξέλεγκτα γεγονότα» αποτελεί μεγάλο μέρος της δουλειάς του υπεύθυνου σχεδιασμού αεροπορικών εταιρειών.

«Τείνουν να συμβαίνουν πιο συχνά από ό,τι νομίζετε», προσθέτει. Μερικές φορές οι καιρικές ή άλλες ατμοσφαιρικές συνθήκες παρεμποδίζουν.

Για παράδειγμα, οι γεωπολιτικές εντάσεις αναγκάζουν τις αεροπορικές εταιρείες να αναπροσαρμόζουν τα αεροπλάνα ή να αναπρογραμματίζουν τις υπηρεσίες τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναδιαμορφώνοντας τον χάρτη των παγκόσμιων διαδρομών πτήσεων σχεδόν εν μία νυκτί.

Όταν συμβαίνει αυτό, το παζλ που ο Chernoff και η ομάδα του έχουν αφιερώσει μήνες για να συναρμολογήσουν πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να συναρμολογηθεί ξανά και γρήγορα.