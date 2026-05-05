Ποιος είναι ο άνδρας που κατασπάραξε κροκόδειλος στη Νότια Αφρική: Και άλλα θύματα στο στομάχι του

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που κατασπάραξε ένας γιγάντιος κροκόδειλος στη Νότια Αφρική, ως ο 59ρονος επιχειρηματίας Γκάμπριελ Μπατίστα, μετά από επεισοδιακή επιχείρηση για ανάσυρση της σορού του, από τα ίδια τα σωθικά του ερπετού.

Το θύμα, ο 59χρονος μπατίστα, ήταν υπεύθυνος ενός μικρού ξενοδοχείου και μπαρ στην ανατολική Νότια Αφρική, κοντά στον ποταμό Κομάτι, όπου και βρήκε φρικτό τέλος.

Το σώμα του ανασύρθηκε από το εσωτερικό του κροκοδείλου, αφού οι αρμόδιες αρχές άνοιξαν την κοιλιά του ερπετού. Ο κροκόδειλος παγιδεύτηκε από έναν αστυνομικό, ο οποίος κατέβηκε με ελικόπτερο στο ποτάμι για να ανακτήσει τη σορό του επιχειρηματία.

Human remains of a man missing for a week were found inside a crocodile in South Africa. The man's car had been found stuck in a river. Police airlifted the killed crocodile for DNA testing of the remains. pic.twitter.com/wde6uaSQqn — World Vibe (@world_vibe_en) May 4, 2026

Ανθρωποφάγος ο κροκόδειλος;

Στο εσωτερικό του κροκόδειλου βρέθηκαν επίσης ένα ανδρικό δαχτυλίδι, έξι ζευγάρια παπούτσια, δύο χέρια και ένα κομμάτι που φαίνεται να μοιάζει με ανθρώπινο θώρακα.

Κανένα από τα παπούτσια δεν ανήκε στο θύμα, γεγονός που οδήγησε σε φόβους ότι ο κροκόδειλος έχει σκοτώσει πολλά άτομα στον ποταμό τα τελευταία χρόνια. Εν γένει, οι τοπικές αρχές θανατώνουν όποια αρπακτικά γίνονται ανθρωποφάγα, λόγω της εγγύτητάς τους στον άνθρωπο.

Έχει τώρα ξεκινήσει μια πλήρης έρευνα για να συνδέσουν τα παπούτσια με αγνοούμενους ντόπιους που χρησιμοποιούν τη γέφυρα, η οποία πλημμυρίζει συχνά.

Το DNA που ελήφθη από την σορό επιβεβαίωσε ότι ο νεκρός είναι ο Μπατίστα, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού, όταν επιχείρησε να διασχίσει μια πλημμυρισμένη χαμηλή γέφυρα την περασμένη εβδομάδα.

Ο καπετάνιος Potgieter, ο οποίος έκανε την επεισοδιακή απομάκρυνση του κροκοδείλου, δήλωσε: «Η ομάδα καταδύσεών μου ανακτά πτώματα από τοπικά ποτάμια σε αυτό το μέρος της Νότιας Αφρικής εδώ και πολύ καιρό, οπότε γνωρίζουμε τη συμπεριφορά των κροκοδείλων».

«Από ένα drone μελετήσαμε αρκετούς κροκόδειλους σε ένα νησί 60 μέτρα από τη γέφυρα και εντοπίσαμε έναν συγκεκριμένο για τον οποίο ήμασταν 100% σίγουροι ότι είχε φάει τον άντρα.

Ο συγκεκριμένος δεν κινούνταν στον ήλιο και έδειχνε τυπικά σημάδια πρόσφατου ταΐσματος, καθώς είχε πολύ γεμάτη κοιλιά και έμενε μακριά από το κοντινό νερό.

Δεν έκανε καμία προσπάθεια να κινηθεί παρά τον θόρυβο των drones ή του ελικοπτέρου μας από πάνω και δεν έδειξε καμία τάση να αναζητήσει τροφή, οπότε ήμασταν σίγουροι ότι ήταν αυτός ο κροκόδειλος», είπε.

Χρειάστηκε να ζητηθεί άδεια για την ευθανασία του κροκόδειλου, η οποία δόθηκε το Σάββατο και σκοτώθηκε με μία μόνο βολή από σκοπευτή στο ελικόπτερο της αστυνομίας.