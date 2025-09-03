Πόλεμος στην Ουκρανία: Φως στο τούνελ ή σκοτάδι για το Κίεβο; «Σύντομα» νέα επαφή Τραμπ, Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως «υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ» για την ειρήνη στην Ουκρανία. Ωστόσο σύμφωνα με ανάλυση του Skynews , το μόνο που βλέπει το Κίεβο είναι σκοτάδι – ένα «πρόβατο με προβιά λύκου».

Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε δηλώσεις που έμοιαζαν συμφιλιωτικές, προσπαθώντας να δείξει ότι θέλει ειρήνη.

Όμως δεν παρουσίασε καμία ουσιαστική ένδειξη ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να κάνει πραγματικές υποχωρήσεις.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ουκρανία δικαιούται εγγυήσεις ασφαλείας. Την ίδια στιγμή όμως, επανέλαβε πως το Κίεβο δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και απέρριψε κατηγορηματικά την παρουσία ευρωπαίων ειρηνευτών. Ουσιαστικά, καμία παραχώρηση.

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία δεν πολεμά για εδάφη αλλά για τα «ανθρώπινα δικαιώματα» και την προστασία των ρωσόφωνων. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να ζητά από την Ουκρανία να παραδώσει περιοχές που δεν έχει καταλάβει στρατιωτικά. Αντιφατικό και προσβλητικό για το Κίεβο.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι – αλλά μόνο στη Μόσχα. Μια πρόταση που δεν μπορεί να αποδεχθεί ο Ουκρανός πρόεδρος για λόγους ασφαλείας. Θα πήγαινε ποτέ ο Πούτιν στο Κίεβο; Προφανώς όχι.

Μήνυμα προς Τραμπ

Όλα δείχνουν ότι ο Πούτιν προσπαθεί να προσελκύσει τον Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας τη Ρωσία ως τη δύναμη που επιθυμεί την ειρήνη και δείχνει «ευελιξία». Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια στρατηγική επικοινωνιακή προσπάθεια να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες στις ΗΠΑ.

Τραμπ: «Πολύ σύντομα θα μιλήσω με Πούτιν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να επικοινωνήσει «πολύ σύντομα» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφερόμενος στην κατάσταση στην Ουκρανία και εκφράζοντας την αισιοδοξία του για μια θετική εξέλιξη.

«Έχουμε λάβει πολύ ισχυρά μέτρα, όπως ξέρετε», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς να διευκρινίσει τι εννοεί. «Θα του μιλήσω μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα δούμε μαζί τι συμβαίνει και θα μάθω ακριβώς τι έχει γίνει.»

Ο Τραμπ εκτίμησε ότι «θα υπάρξει μια καλή λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία, ωστόσο τόνισε την πολυπλοκότητα της κατάστασης: «Ο πόλεμος είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Είναι πολύπλοκος και επικίνδυνος. Τι χάος. Τι αιματοχυσία.»

Κατέληξε λέγοντας: «Αυτό πρέπει να τελειώσει, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Πρέπει να σταματήσουν να σκοτώνουν όλες αυτές τις ψυχές.»

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, με το βλέμμα στραμμένο στις αμερικανικές εκλογές και τις διεθνείς ισορροπίες.

Ο Πούτιν δήλωσε έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι

ΟΒλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας πως δεν έχει αρνηθεί ποτέ μια τέτοια πρωτοβουλία, εφόσον αυτή μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα.

«Δεν έχω αρνηθεί ποτέ μια συνάντηση, αν έχει νόημα και μπορεί να φέρει κάτι θετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας πως η συνάντηση θα πρέπει να είναι «καλά προετοιμασμένη».

Ο Πούτιν αποκάλυψε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ρωτήσει αν θα μπορούσε να γίνει μια συνάντηση μρταξύ του ίδιου και του Ζελένσκι:

«Ο Ντόναλντ με ρώτησε αν είναι δυνατόν, και του είπα να έρθει στη Μόσχα».

Ολοκληρώνοντας, ο Πούτιν επανέλαβε πως παραμένει διαθέσιμος για μια συνάντηση με τον Ζελένσκι στην ρωσική πρωτεύουσα, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Πούτιν: «Μπορούμε να συμφωνήσουμε να λήξει ο πόλεμος»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως υπάρχει ελπίδα για ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, εφόσον «επικρατήσει η κοινή λογική».

«Πιστεύω ότι αν υπάρχει κοινή λογική, τότε είναι δυνατό να συμφωνήσουμε σε μια αποδεκτή επιλογή ή έναν αποδεκτό τρόπο τερματισμού αυτής της σύγκρουσης», είπε χαρακτηριστικά.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ανέφερε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δείχνει «βούληση και επιθυμία» για εξεύρεση λύσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Στο πεδίο των μαχών, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις «προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα» και εκτίμησε πως η Ουκρανία δεν διαθέτει πλέον την ικανότητα για ευρείας κλίμακας αντεπιθέσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κίεβο μπορεί να επιχειρεί ανασύνταξη δυνάμεων για να καλύψει τα κενά στην άμυνά του, χωρίς ωστόσο να διαθέτει επαρκείς εφεδρείες.

Αναφέρει ότι η Ουκρανία «δεν είναι ικανή» να εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιθέσεις και ότι τώρα προσπαθεί να καλύψει κενά ανασυντάσσοντας τις δυνάμεις της.

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τώρα, ίσως ετοιμάζουν κάποιες εφεδρείες, κάποιες ενέργειες, μεγάλης κλίμακας γεγονότα, αλλά η προκαταρκτική ανάλυση από τους στρατιωτικούς μας ειδικούς λέει ότι ο στρατός της Ουκρανίας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.»