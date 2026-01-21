Politico: Γιατί η Ρωσία μιλά τόσο λίγο σχετικά με το θέμα της Γροιλανδίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει ότι ο λόγος που θέλει τη Γροιλανδία είναι για να μην πέσει στα χέρια της Ρωσίας ή της Κίνας. Ωστόσο, είναι λίγες οι αναφορές σχετικά με τη στάση που τηρούν οι χώρες αυτές - και ειδικώς η πρώτη, που βρίσκεται και σε καιρό πολέμου - όσον αφορά το ζήτημα.

Το Politico, σε ανάλυσή του, εκτιμά η Γροιλανδία αποτελεί «την ιδανική λύση» για τη Μόσχα, σε σχέση με το πρόβλημα της Ουκρανίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η αντίδραση της Ρωσίας στα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου ήταν αποπροσανατολιστική, όπως αναφέρεται. Οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου εναλλάσσονταν μεταξύ συμπάθειας για τους κατοίκους του αρκτικού νησιού και του ανοιχτού ενθουσιασμού για τις προσπάθειες του Τραμπ.

Πρόκειται, όπως φαίνεται, για μέρη μίας γενικότερης στρατηγικής που έχει ως στόχο την εκμετάλλευση της κρίσης για να αποδυναμωθεί η Δύση, ενώ, την ίδια ώρα, η προσοχή του Τραμπ θα είναι στραμμένη αλλού.

Φαίνεται να ελπίζει ότι οι εντάσεις σχετικά με τη Γροιλανδία θα προκαλέσουν ρήξη στο ΝΑΤΟ και θα δημιουργήσουν περαιτέρω διαχωρισμούς μεταξύ των σημαντικότερων συμμάχων του Κιέβου.

«Θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι τέτοιο στο παρελθόν» δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη (20/01). Φάνηκε - αλλά δεν το δήλωσε φυσικά - ευχαριστημένος που το θέμα της νήσου έχει προκαλέσει τριγμούς στο ΝΑΤΟ και την ενότητα των κρατών μελών του.

Απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι η Μόσχα επιδιώκει την απόκτηση της Γροιλανδίας, ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ρωσίας δήλωσε ότι το νησί έχει σημασία για την ασφάλεια των ΗΠΑ, όπως η Κριμαία έχει σημασία για τη Ρωσία - αναφερόμενος στη χερσόνησο της Ουκρανίας που κατέλαβε η Ρωσία το 2014, προκαλώντας τη σύγκρουση με το Κίεβο.

«Η Γροιλανδία δεν είναι προφανές μέρος της Δανίας, σωστά;» είπε. «Είναι μια αποικιακή κατάκτηση. Το γεγονός ότι οι κάτοικοί της έχουν πλέον συνηθίσει να ζουν εκεί και αισθάνονται άνετα είναι άλλο θέμα. Αλλά το πρόβλημα των πρώην αποικιών γίνεται όλο και πιο σοβαρό».

Η ανησυχία για τη Γροιλανδία έχει ήδη αποδώσει καρπούς για το Κρεμλίνο, καθώς η Ουκρανία έχει βγει από την ατζέντα του Νταβός, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να συρρέουν στις Άλπεις για να εκτονώσουν το ζήτημα της Γροιλανδίας.

«Η Γροιλανδία είναι η ιδανική λύση» έγραψε ο Σεργκέι Μαρκόφ, πολιτικός αναλυτής υπέρ του Κρεμλίνου, στο κανάλι του στο Telegram και εκτίμησε πως αν το ΝΑΤΟ αποτελέσει παρελθόν, τότε η «η ΕΕ θα αναγκαστεί να σταματήσει τον πόλεμο της εναντίον της Ρωσίας».

Οι προπαγανδιστές του Κρεμλίνου ισχυρίζονται πως ύστερα από χρόνια, μπορούν πλέον να παρακολουθούν τους «εχθρούς» τους να παραπαίουν.

«Η κατευθυντήρια αρχή μας είναι: Αφήστε τους να καταστρέψουν ο ένας τον άλλον» δήλωσε, εμφανώς ευχαριστημένος, ο αναλυτής Βλαντιμίρ Κορνίλοφ.

Μέχρι και τώρα, η Μόσχα έχει επικρίνει με το «γάντι» τον Τραμπ, όσον αφορά στο ζήτημα. Παρότι ο ίδιος την έχει θέσει ως απειλή.

Στις πρώτες του δηλώσεις σχετικά με την κρίση που εξελίσσεται, ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, επικαλέστηκε ανώνυμους «ειδικούς» οι οποίοι, όπως είπε, πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα «γράψει ιστορία» με την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

«Αφήνοντας κατά μέρος το αν αυτό θα ήταν καλό ή κακό, είναι δύσκολο να μην συμφωνήσουμε με αυτούς τους ειδικούς» σχολίασε.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης σημείωσαν ότι αν οι ΗΠΑ προσαρτούσαν τη Γροιλανδία, θα γινόταν η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον πλανήτη — μετά τη Ρωσία.