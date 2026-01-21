Ώρα μηδέν για τις σχέσεις της ΕΕ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με τη Γροιλανδία να εξελίσσεται σε δυσεπίλυτο θέμα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται να αλλάξει τη στάση του - αντίθετα τη σκληραίνει. Στο Νταβός θα συζητηθεί σε βάθος, αλλά οι Ευρωπαίοι θέλουν να είναι προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα και, έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ετοιμάσει το πιο ισχυρό εμπορικό όπλο της εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Γερμανία συντάχθηκε με τη Γαλλία, που το είχε προτείνει αρχικά, και δήλωσε ότι θα ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει το μέσο κατά της εξαναγκαστικής πίεσης κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη (22/01) το βράδυ, σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες που έχουν γνώση της υπόθεσης.

«Η αποφασιστικότητα υπάρχει εδώ και μερικές ημέρες» δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες. «Το έχουμε αισθανθεί στις διμερείς συνομιλίες μας... υπάρχει πολύ ευρεία υποστήριξη στο ότι η ΕΕ πρέπει να προετοιμαστεί για όλα τα σενάρια».

Το τι θα ζητήσουν οι κυβερνήσεις από την Επιτροπή θα αποφασιστεί σε μεγάλο βαθμό από το τι θα πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σήμερα. Παράλληλα, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να κανονίσουν συναντήσεις με τον Τραμπ στο περιθώριο του Νταβός, για να τον πείσουν να μην επιβάλει δασμούς, αλλά προετοιμάζονται και για το αντίθετο σενάριο.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το Σάββατο (16/01) ότι θα επιβάλει δασμό 10% στους συμμάχους του ΝΑΤΟ που αντιτάχθηκαν στην απόφασή του να καταλάβει τη Γροιλανδία, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Έκτοτε, έχει κλιμακώσει περαιτέρω την κατάσταση, απειλώντας με δασμό 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια.

Τι ορίζει το «εμπορικό μπαζούκας»

Το εμπορικό όπλο - γνωστό και ως «εμπορικό μπαζούκας» - είναι ένας από τους κύριους μοχλούς - πίεσης της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ, καθώς περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πιθανών μέτρων, όπως η επιβολή δασμών, ο περιορισμός των εξαγωγών στρατηγικών αγαθών ή ο αποκλεισμός αμερικανικών εταιρειών από διαγωνισμούς.

Η απόφαση για τη χρήση του μέσου δεν θα ληφθεί ελαφρά την καρδία, καθώς θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της ΕΕ.

Την τελευταία φορά που η ΕΕ εξέτασε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το «μπαζούκας» της εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών - όταν ο Τραμπ επέβαλε μονομερείς δασμούς το 2025 - η Ευρώπη έκανε πίσω. Αυτή τη φορά, όμως, «οι πρωτεύουσες των κρατών μελών έχουν μεγαλύτερη αντοχή στον πόνο», όπως ανέφεραν διπλωμάτες της ΕΕ.

«Η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από το περσινό καλοκαίρι, όταν επρόκειτο απλώς για εμπορική διαμάχη» δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες. «Οι χώρες δήλωσαν ότι δεν θέλουν να εμπλακούν σε διαμάχη σχετικά με το αν οι δασμοί πρέπει να είναι 10% ή 15%, ιδίως όταν εξαρτόμαστε από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν βρισκόμαστε πλέον σε μια κατάσταση όπου είναι καλό να το κάνουμε, αλλά σε μια κατάσταση όπου είναι απαραίτητο να το κάνουμε».

Για να ενεργοποιηθεί το μέτρο, θα απαιτηθεί η υποστήριξη τουλάχιστον 15 χωρών στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Το δεύτερο «όπλο» στη διάθεση της ΕΕ

Εκτός από το μέσο κατά της εξαναγκαστικής πολιτικής, οι ηγέτες συζήτησαν, επίσης, τη χρήση ενός παλαιότερου πακέτου αντιποίνων που θα επέβαλε δασμούς σε εξαγωγές των ΗΠΑ αξίας 93 δισ. ευρώ.

Δύο από τους διπλωμάτες της ΕΕ ανέφεραν ότι μπορεί να επιβληθούν πρώτα οι δασμοί, ενώ η Επιτροπή θα ακολουθήσει μία «δυσκίνητη διαδικασία» για την ενεργοποίηση του ισχυρού εμπορικού όπλου.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, έχει υποστηρίξει την κίνηση, αλλά άλλες πρωτεύουσες δείχνουν δισταγμό, καθώς πιστεύουν ότι μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω μέτρα από τον Τραμπ.

Όπως γράφει το Politico, οι Γερμανοί πιστεύουν ότι χρειάζεται ένα ισχυρό αποτρεπτικό μέσο προκειμένου να αποφευχθεί ένας πλήρης εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ.

«Έχουμε στη διάθεσή μας μια σειρά μέσων και συμφωνούμε ότι δεν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Αλλά αν πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε, τότε θα το κάνουμε» δήλωσε, χαρακτηριστικά, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Υπάρχει σύγκλιση με τους Γερμανούς, υπάρχει μια αφύπνιση από την πλευρά τους, ότι πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε αφελείς» δήλωσε ανώτερος Γάλλος αξιωματούχος, αναφερόμενος στη χρήση του «μπαζούκας» εναντίον της Ουάσιγκτον.

Ο παράγοντας Μελόνι

Οι διπλωμάτες ελπίζουν ότι η σύμμαχος του Τραμπ, Τζιόρτζια Μελόνι, θα συμφωνήσει. Ως τρίτη μεγαλύτερη χώρα της ΕΕ, η συμμετοχή της Ιταλίας στην προσπάθεια θα ήταν μια σημαντική επίδειξη ενότητας, ανέφεραν.

Προς το παρόν, η Ρώμη έχει δηλώσει ότι προτιμά να συνεχίσει τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον για την αποκλιμάκωση της έντασης, ενώ η θέση της Πολωνίας, άλλου συμμάχου, παραμένει ασαφής.

Ωστόσο, με τη σύγκλιση των θέσεων της Γαλλίας και της Γερμανίας, η πίεση προς τη Ρώμη και τη Βαρσοβία να ευθυγραμμιστούν με το υπόλοιπο μπλοκ θα είναι έντονη.