Πώς αποδομείται το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία - «Προσφέρει στον Πούτιν αυτό που θέλει»

Η εμμονή, όπως εξελίσσεται, του Ντόναλντ Τραμπ με την κατάκτηση της Γροιλανδίας έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια εντός και εκτός συνόρων ΗΠΑ. Οι σχέσεις του με τους νατοϊκούς συμμάχους δοκιμάζονται συνεχώς και διαφαίνεται μία μεγάλη κρίση στο ίδιο το οικοδόμημα του ΝΑΤΟ - σε περίπτωση που επέμβει στο νησί της Αρκτικής, που ανήκει στη Δανία.

Σε ανάλυσή του το Politico φιλοξενεί αναλυτές, Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους που αποδομούν το αφήγημα του Τραμπ περί «ασφαλείας» και επισημαίνουν πως με τις πράξεις του δεν προφυλάσσει από τη Ρωσία, αλλά, αντίθετα, ενισχύει τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ επιμένει να λέει ότι αν το παγωμένο έδαφος με τους 56.000 κατοίκους περάσει σε αμερικανικό έλεγχο, θα αποτραπεί η επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική.

Αλλά είναι αρκετοί (και ανήσυχοι) οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και οι Αμερικανοί νομοθέτες που κρίνουν ότι η επιμονή του Τραμπ να πάρει τη Γροιλανδία - παρά τις αντιρρήσεις της Δανίας, των Γροιλανδών κι άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ - αποτελεί ευλογία για τη Ρωσία και τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν — και δημιουργεί εντάσεις σε μια ήδη διαλυμένη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

«Αυτό που βρίσκω εξαιρετικά ανησυχητικό είναι πως βλέπω ότι στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ ορισμένοι έχουν αρχίσει να αποδέχονται το αφήγημα περί ρωσικών και κινεζικών απειλών στη Γροιλανδία» είπε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του. «Ο σεβασμός στην εδαφική ακεραιότητα δεν μπορεί να επιβληθεί με το να αρπάξεις ένα κομμάτι γης και πρέπει να το πούμε ανοιχτά. Αλλά, αντί του να ασχολούμαστε με την πραγματική απειλή (σ.σ. τον πόλεμο στην Ουκρανία), θα στείλουμε δυνάμεις στη Γροιλανδία».

«Ο Τραμπ προσφέρει τον Πούτιν αυτό που θέλει», λένε ειδικοί

Ο Τραμπ δεν χρειάζεται την περιοχή ώστε να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Οι Αμερικανοί έχουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί και διαχρονικά συνεργάζονται στενά με τη Δανία σε θέματα ασφαλείας. Τα λόγια του Τραμπ, κατά μερικούς, μπορεί να αποτελούν απλό πρόσχημα για να δικαιολογήσει μια μελλοντική στρατιωτική επιχείρηση.

«Οι ισχυρισμοί του προέδρου για τη Γροιλανδία είναι, αυταπόδεικτα, ανοησίες» είπε ο Τζέρεμι Σαπίρο, πρώην αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, επί περίοδο Μπαράκ Ομπάμα.

Και Ευρωπαίοι επέμειναν πως εάν ο ρεπουμπλικάνος ανησυχούσε, πράγματι, για τη ρωσική επιθετικότητα, έχει στη διάθεσή του πιο απλούς τρόπους για να την αντιμετωπίσει. Ανέφεραν, πάλι, το παράδειγμα της Ουκρανίας και τις συνεχείς επικλήσεις των δυτικών στον Τραμπ να λάβει σκληρότερα μέτρα κατά του Πούτιν. Ανησυχούν, δε, πως η ίδια η επιμονή του για τη Γροιλανδία και η άρνηση να αποκλείσει μία στρατιωτική επέμβαση στο νατοϊκό έδαφος, βοηθούν τον Ρώσο πρόεδρο να επιτύχει έναν μακροχρόνιο στόχο: να αποδυναμώσει τη δυτική συμμαχία.

«Ο Πούτιν θέλει ένα πιο αδύναμο ΝΑΤΟ», δήλωσε ένας δεύτερος Ευρωπαίος. «Ο Τραμπ του το προσφέρει» συμπέρανε.

Σε σειρά δηλώσεών του στο παρελθόν, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υπονοήσει πως ο Ρώσος ομόλογός του είναι «ειρηνικός άνθρωπος», κάτι που διαψεύδεται καθημερινά από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Κατηγορεί, δε, τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ως υπεύθυνο για την αδυναμία επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Η Ρωσία πίστεψε ότι θα πάρει την Ουκρανία σε τρεις μέρες, αλλά πολεμά τέσσερα χρόνια με μέτρια αποτελέσματα» σχολίασε ένας τρίτος Ευρωπαίος. «Η ιδέα ότι έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν τη Δύση στη Γροιλανδία είναι γελοία».

«Αυτό που επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι, σε αυτό το σημείο, πολύ πολύ ξεκάθαρο και δεν έχει σε τίποτα να κάνει με την ασφάλεια» είπε ο Σαπίρο. «Δεν έχει να κάνει με τη Ρωσία. Έχει να κάνει με τις προσωπικές του επιδιώξεις» συμπλήρωσε και εξήγησε πως ως μεγιστάνας ακινήτων, θεωρεί πως «ο τρόπος για να αποκτήσεις δύναμη και μεγαλείο είναι να (σ.σ. αποκτήσεις) γη και να επεκτείνεις τον χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η Ευρώπη χάνει την υπομονή της

Τα τερτίπια του Τραμπ, παράλληλα, φαίνεται να έχουν εξαντλήσει την υπομονή των ηγετών της ΕΕ. Η ήδη μεγάλη ένταση, κορυφώθηκε με τις απειλές για επιβολή υψηλών δασμών σε οκτώ χώρες. Η απάντηση της Ευρώπης μπορεί να είναι ανάλογη - εάν τελικά υλοποιηθεί ο «εκβιασμός» - έτσι χαρακτηρίστηκε από την Ολλανδία - του.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας, έχει μιλήσει ανοιχτά κατά του Αμερικανού ομολόγου του και το Σαββατοκύριακο έγινε γνωστό πως ήταν αυτός που πίεζε για να ενεργοποιηθεί το ισχυρό «αντι-καταναγκαστικό μέσο» της ΕΕ σε περίπτωση που ο Αμερικανός ομόλογός του υλοποιήσει τα λεγόμενά του.

Το «όπλο» της ΕΕ δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν και έχει χαρακτηριστεί ως το «μπαζούκας» του εμπορίου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τι ορίζει; Επιτρέπει τον περιορισμό των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, πρόκειται για ένα ισχυρό μέσο αντιποίνων που είχε σχεδιαστεί για την αποτροπή εκφοβισμού από την Κίνα. Το μέσο αυτό επιτρέπει την επιβολή δασμών και επενδυτικών περιορισμών σε χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες.

Ο βουλευτής Ντον Μπέικον (Ρεπουμπλικανός από τη Νεμπράσκα) προέβλεψε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της Γροιλανδίας θα οδηγούσε σε απαγγελία κατηγοριών και πτώση του Τραμπ. Χαρακτήρισε, δε, την μεγάλη επιμονή του Τραμπ ως «ο πιο ηλίθιο πράγμα που έχω ακούσει ποτέ».

Σε καυστική ομιλία του την περασμένη εβδομάδα, ο γερουσιαστής Μιτς Μακόνελ (Ρεπουμπλικανός από το Κεντάκι) προειδοποίησε για «καταστροφικές» συνέπειες σε περίπτωση που ο Τραμπ παραβιάσει την κυριαρχία ενός μακροχρόνιου συμμάχου, δηλώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με «την καταστροφή της σκληρά κερδισμένης εμπιστοσύνης των πιστών συμμάχων, χωρίς να επιφέρει καμία ουσιαστική αλλαγή στην πρόσβαση των ΗΠΑ στην Αρκτική».