Σχεδόν λεπτό προς λεπτό υπάρχουν εξελίξεις με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν μετατρέπεται ραγδαία σε παγκόσμια σύγκρουση, με περισσότερες από δώδεκα άλλες χώρες να βρίσκονται είτε στο στόχαστρο είτε να κινητοποιούν τις ένοπλες δυνάμεις τους, καθώς η Τεχεράνη αντεπιτίθεται.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ισπανία συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που στέλνουν πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και στρατεύματα στην περιοχή για να ενισχύσουν την άμυνά τους και να προστατεύσουν τους συμμάχους τους, ενώ κράτη σε όλη τη Μέση Ανατολή, καθώς και η Κύπρος, η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν, έχουν επηρεαστεί από ιρανικά drones και πυραύλους.

Οι ΗΠΑ επίσης δεν περιορίζουν τα πλήγματά τους κατά του ισλαμικού καθεστώτος σε κάποιο γεωγραφικό όριο, με ένα αμερικανικό υποβρύχιο να βυθίζει ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, όπως αναφέρει η ανάλυση του Sky News.

Οι προειδοποιήσεις για έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν εκφραστεί εδώ και καιρό, από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Αυτό οφειλόταν στους φόβους ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να επεκταθεί σε γειτονικά κράτη του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, εμπλέκοντας άμεσα τη πυρηνικά οπλισμένη συμμαχία σε αντιπαράθεση με τη Μόσχα, η οποία διαθέτει επίσης μεγάλο πυρηνικό οπλοστάσιο.

Αυτός ο κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει. Ωστόσο, ο κόσμος έχει γίνει ακόμη πιο εκρηκτικός λόγω των εξελίσεων που τρέχουν.

Από τότε που ξεκίνησαν οι μάχες στις 28 Φεβρουαρίου, ο αμερικανικός στρατός δηλώνει ότι έχει πλήξει περισσότερους από 3.000 στόχους. Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έχουν επίσης πραγματοποιήσει εκατοντάδες εξόδους. Στην αρχική επίθεση σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενέι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Σε απάντηση, οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πολλαπλά κύματα πυραύλων και drones εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή και εναντίον του Ισραήλ, αλλά και κατά κρατών του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και ακόμη και το Ομάν, παρόλο που η Μουσκάτ είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο παρελθόν ως διαμεσολαβητής μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ο Πεζεσκιάν ζήτησε συγγνώμη αλλά οι επιθέσεις συνεχίζονται

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν του Ιράν το Σάββατο ζήτησε συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες και δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις εναντίον τους, εφόσον δεν πραγματοποιούνται επιθέσεις κατά της χώρας του από αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στο έδαφός τους. Ωστόσο, ιρανικά πυρομαχικά συνεχίζουν να πλήττουν κράτη του Κόλπου, αν και ίσως όχι με την ίδια ένταση.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έχει ήδη αποδυναμώσει σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται, με τον Donald Trump να προειδοποιεί ότι θα ακολουθήσουν ακόμη πιο καταστροφικά πλήγματα.

Ωστόσο, η ιρανική πλευρά δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πολεμά αντί να συμμορφωθεί με τις αμερικανικές απαιτήσεις για παράδοση.

Ο Pete Hegseth, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται ως «υπουργός πολέμου» των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η αμερικανική επιχείρηση θα μπορούσε να διαρκέσει οκτώ εβδομάδες — ένδειξη του τεράστιου αριθμού στόχων που φαίνεται να έχουν συγκεντρώσει οι ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα καταστρέψει όλες τις ιρανικές πυραυλικές και ναυτικές δυνατότητες και ότι θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει ποτέ πρόγραμμα πυρηνικών όπλων.

Θα μπορούσε η κρίση στην Μέση Ανατολή να πυροδοτήσει έναν ευρύτερο πόλεμο;

Ωστόσο, όσο περισσότερο συνεχίζονται οι επιθέσεις, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος ενός λάθους υπολογισμού που θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν ακόμη ευρύτερο πόλεμο.

Οι γραμμές μάχης στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη διασταυρώσεις με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ευρώπη, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει πραγματικά στην Ασία, με την Κίνα να κρατά σχετικά συγκρατημένη στάση.

Η Μόσχα λαμβάνει εδώ και χρόνια όπλα από την Τεχεράνη, ενώ το Κίεβο υποστηρίζεται από έναν συνασπισμό συμμάχων, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς. Οι ΗΠΑ αποτελούν επίσης σημαντική πηγή πυρομαχικών για την Ουκρανία.

Τώρα εμφανίζονται αναφορές ότι ρωσικές δυνάμεις παρέχουν πληροφορίες στο Ιράν που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Τεχεράνη να στοχεύσει αμερικανικά πολεμικά πλοία, στρατεύματα και βάσεις στον Περσικό Κόλπο. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει από Ουκρανούς στρατιώτες υποστήριξη για την αντιμετώπιση ιρανικών drones.

Αυτές οι συμμαχίες και οι συσχετισμοί υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα της κατάστασης — και πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η στιγμή για τον κόσμο.