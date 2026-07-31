Μια πολύ σοβαρή μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει στη Θεούτα, με τουλάχιστον 49.000 μετανάστες να έχουν εισέλθει από το Μαρόκο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Θεούτα βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Αφρικής, απέναντι από το Γιβραλτάρ, και αποτελεί ισπανικό έδαφος που συνορεύει νότια με το Μαρόκο. Η Θέουτα και η Μελίγια, μια άλλη ισπανική αυτόνομη πόλη στο βόρειο Μαρόκο, έχουν τα μόνα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Οι δύο πόλεις φιλοξενούν περίπου 85.000 ανθρώπους η καθεμία.

Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο πόλεις είναι μέρη όπου μετανάστες που αναζητούν καλύτερα μέσα διαβίωσης, και πολλοί από τους οποίους προέρχονται από το Μαρόκο, προσπαθώντας συχνά να περάσουν στην Ευρώπη.

Triathlon de Ceuta pic.twitter.com/kJDLunIVy2 — David Arrieta (@arrietadavid1) July 31, 2026

Μέχρι στιγμής, 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος, την στιγμή που η Ισπανία αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή με 60 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και 30 άνδρες της Guardia Civil για την ασφάλεια και τον έλεγχο στα σύνορα.

Χαώδεις καταστάσεις επικρατούν αυτή τη στιγμή στα σύνορα, με εκρήξεις να αναφέρονται στην Μαροκινή πλευρά των συνόρων και εμπρηστικές επιθέσεις στο Μπένι Ανσάρ.

Στην είσοδο του δρόμου που οδηγεί στην Θέουτα οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας προσπάθησαν χθες το βράδυ να απωθήσουν τους μετανάστες που πλησίαζαν, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του AFP στο Μαρόκο. «Τα σύνορα ως όπλο», φωνάζουν οι μετανάστες κατά την El Mundo.

Πώς ξέσπασε η μεταναστευτική κρίση

Χιλιάδες μετανάστες αναζητώντας καλύτερες οικονομικές προοπτικές, σκαρφάλωσαν έναν φράχτη ύψους 6 μέτρων στα σύνορα ή κολυμπώντας γύρω από τον κυματοθραύστη Tarajal ή διασχίζοντας ακόμη και με τα πόδια κατά μήκος της ακτογραμμής για να περάσουν από την άλλη πλευρά.

Η τοπική κυβέρνηση της Θεούτα, ζήτησε από την Ισπανία και τον Πέδρο Σάντσεθ να κηρύξει την περιπχή σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης. Ο Ισπανός πρωθυπουργός μάλιστα, επρόκειτο να επισκεφθεί τη Θέουτα την σήμερα Παρασκευή μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Με τη σειρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρθηκε να στείλει στην Ισπανία υποστήριξη από τον Frontex, την υπηρεσία συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής της, για την αποκατάσταση της τάξης.

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Είναι δύσκολο να εξακριβωθεί τι είναι αυτό που προκάλεσε την μαζική είσοδο των μεταναστών, κυρίως νεαρών ανδρών και εφήβων, από το μαροκινό έδαφος

Δημοσιογράφος του AFP διαπίστωσε ότι αργά το βράδυ της Πέμπτης χιλιάδες νέοι ήταν συγκεντρωμένοι στο κέντρο στην πόλης Φνιντέκ, που συνορεύει με τον θύλακα της Θέουτα. Ορισμένοι δήλωναν ότι περιμένουν «να ανοίξουν τα σύνορα».

Ωστόσο, παρόλο που ο αριθμός των 49.000 είναι εξαιρετικά μεγάλος και ξέσπασε σαν «βόμβα» στα τέλη Ιουλίου, η κρίση δεν είναι κάτι καινούργιο.

Πριν από περίπου πέντε χρόνια, το 2021, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα στη Θέουτα σε δύο ημέρες.\ Το 2022, τουλάχιστον 23 μετανάστες πέθαναν σε ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας μαζικής διέλευσης στη Μελίγια.

Η Θεούτα ως πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων με πρωταγωνίστρια την ισπανική ακροδεξιά

Η Θεούτα γεωπολιτικά έχει μεγάλη σημασία. Αποτελεί χρόνια, σημαντική πηγή εσωτερικής πολιτικής έντασης για την αριστερή κυβέρνηση του κ. Σάντσες και διπλωματικό σημείο τριβής μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας.

Όπως σημειώνουν οι NYT, ο κ. Σάντσες επιδίωξε να προβάλει μια εικόνα της Ισπανίας ως το νέο χωνευτήρι της Δύσης. Έχει αγκαλιάσει τους μετανάστες, ιδίως τους Λατινοαμερικανούς, που μιλούν ισπανικά.

WATCH: Video appears to show Morocco’s Royal Gendarmerie standing by as trucks carrying young men unload near the Spanish border during yesterday’s Ceuta migration surge.pic.twitter.com/NfvKzyp5QG — Clash Report (@clashreport) July 31, 2026

Ωστόσο, δέχεται επικρίσεις από αντιμεταναστευτικούς και ακροδεξιούς πολτικούς του αντιπάλους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι εο έλεγχος στα σύνορα είναι πολύ «χαλαρός». Η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» για την ακροδεξιά, ήταν το νέο πρόγραμμα της κυβέρνησης Σάντσεθ το οποίο προβλέπει την νομιμοποίηση παράτυπων μεταναστών.

Έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 1,2 εκατομμύρια αιτήσεις, και επιδιώκει να προσφέρει άδειες διαμονής και εργασίας στους υπάρχοντες μετανάστες.

«Αυτή είναι μια εισβολή», δήλωσε ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Vox, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση του κ. Σάντσεθ ότι σκόπιμα προσκαλεί τους μετανάστες, τους οποίους υποστήριξε, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, ως εγκληματίες, βιαστές και πιθανούς αριστερούς ψηφοφόρους.Τοποθέτηση. ανάμεσα στις πολλές της ισπανικής δεξιάς.

Από τη μία δηλαδή, η ακροδεξιά φωνάζει «εισβολή», από την άλλη η σοσιαλιστική κυβέρνηση Σάντσεθ φωνάζει «μεταναστευτική κρίση».

Θεούτα: Πώς εμπλέκεται η Γαλλία και η Ιταλία

Η κρίση δεν περιορίζεται μόνο στην Ισπανία. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και έκτακτα μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής της εφαρμογής της Συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία.

«Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα είναι συγκλονιστικές και αποδεικνύουν, για άλλη μια φορά, ότι η ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση αποτελεί συγκεκριμένη απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων.

Έχω συνομιλήσει με τον υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόσι. Η Ιταλία δεν θα παραμείνει αδρανής. Συγκαλούμε τα αρμόδια όργανα και, μετά από αυτές τις συναντήσεις, είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε με έκτακτα μέτρα για την υπεράσπιση των συνόρων και της ασφάλειας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της εφαρμογής του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία.

Όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, δεν θα υποχωρήσουμε ούτε στο ελάχιστο: η υπεράσπιση των συνόρων, η καταπολέμηση των διακινητών ανθρώπων και η διασφάλιση αποτελεσματικών επαναπατρισμών θα συνεχίσουν να αποτελούν τη γραμμή της παρούσας κυβέρνησης», ανέφερε η Μελόνι.

Παράλληλα, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διέταξε την αύξηση των ελέγχων στα σύνορα με την Ισπανία, λόγω φόβων ότι οι χιλιάδες μετανάστες που φέρεται να εισέβαλαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα θα μπορούσαν να ταξιδέψουν ανεμπόδιστα σε όλη την περιοχή Σένγκεν.

Ο Νουνιέζ ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο X ότι οι τοπικές αστυνομικές και στρατιωτικές μονάδες θα κινητοποιηθούν για τους ελέγχους και δήλωσε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ισπανικές αρχές.

«Έχουμε μια κινητή μονάδα που βρίσκεται σε υπηρεσία όλο το εικοσιτετράωρο», δήλωσε στο RTL.

Το γραφείο του Νουνιέζ δεν παρείχε άμεσα πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με το πού θα πραγματοποιηθούν οι αυξημένοι έλεγχοι, όπως μεταφέρει το Politico.

Η Γαλλία είναι μέρος της περιοχής Σένγκεν, αλλά έχει επανειλημμένα ανανεώσει την εξουσιοδότησή της να προχωρήσει σε προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι, χρησιμοποιώντας διατάξεις του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν που επιτρέπουν τέτοια μέτρα σε απάντηση σε σοβαρές απειλές για την ασφάλεια.