Η Ισπανία θα αναπτύξει τις Ένοπλες Δυνάμεις της προκειμένου να αποκαταστήσει την τάξη στα σύνορα με το Μαρόκο, στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων μεταναστών στην περιοχή.

Η απόφαση ανακοινώθηκε αφού οι τοπικές αρχές της Θέουτα ζήτησαν από την κυβέρνηση της Μαδρίτης την αποστολή ενισχύσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σοβαρή κρίση που ξέσπασε την Πέμπτη, όταν μεγάλα πλήθη μεταναστών παραβίασαν τον συνοριακό φράχτη.

Τους 18 έφτασαν οι νεκροί μεταξύ των μεταναστών που προσπάθησαν να εισέλθουν χθες Πέμπτη στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Η ισπανική κρατική τηλεόραση TVE μετέδωσε ότι 2.000 με 3.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα χθες από το Μαρόκο και η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε την ανάπτυξη μονάδων του στρατού για να συνδράμουν την αστυνομία.

Η Θέουτα και η Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα της ΕΕ με την Αφρική. Και στους δύο θύλακες παρατηρούνται κατά διαστήματα μαζικές εισροές ή απόπειρες εισόδου μεταναστών.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, θα μεταβεί την Παρασκευή στη Θέουτα μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

«Η κατάσταση είναι απολύτως χαοτική», δήλωσε στο Associated Press ο Ρασίντ Σμπίχι, επικεφαλής της ένωσης που εκπροσωπεί τους αξιωματικούς της Ισπανικής Πολιτοφυλακής οι οποίοι επιτηρούν τα σύνορα στη Θέουτα.

«Δεν είναι δυνατόν να δοθούν ακριβείς αριθμοί, αλλά πρόκειται για χιλιάδες ανθρώπους που περνούν τα σύνορα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο συνοριακός έλεγχος έχει ουσιαστικά καταρρεύσει».

Βίντεο από την περιοχή καταγράφουν πλήθη ανθρώπων, κυρίως Μαροκινών, να κινούνται κατά μήκος των κυματοθραυστών στην παραλία Ταραχάλ και να εισέρχονται στο οδικό δίκτυο της Θέουτα. Ανάμεσά τους βρίσκονταν κυρίως νεαροί άνδρες, αλλά και οικογένειες με γυναίκες και μικρά παιδιά.

«Ζήτω η Ισπανία!», φώναζαν ορισμένοι προς φωτογράφο που συνεργαζόταν με το Associated Press.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε τη μαζική αυτή μετακίνηση μεταναστών προς τη Θέουτα.

Η κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Θέουτα ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες των θανάτων, ωστόσο στο νερό διακρίνονταν σοροί να επιπλέουν. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους φέτος επιχειρώντας να φτάσουν στη Θέουτα.

IN CRE I BLE #Ceuta cientos de marroquíes a la carrera tras llegar a nado al espigón del Tarajal#FronteraSur #Haraga #Inmigracion pic.twitter.com/qVA6MwDuxU — KARIM PRIM (@KARIMPRIM) July 30, 2026

Αυξημένες αφίξεις

Η ένταση στα σύνορα Ισπανίας – Μαρόκου κλιμακώθηκε μετά την αύξηση των μεταναστών που επιχείρησαν να φτάσουν στον μικρό ισπανικό θύλακα, κυρίως κολυμπώντας, από την Τετάρτη.

Οι μαροκινές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε δημόσιες δηλώσεις για τις μαζικές διελεύσεις, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου δεν απάντησε σε σχετικά αιτήματα σχολιασμού.

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Μαρόκου συνεργάζεται στενά με την Ισπανία για τη διαχείριση της κρίσης και ότι οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας εμποδίζουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων να προσεγγίσουν τα σύνορα.

Espagne 🇪🇸 : Chaos dans la ville #Ceuta disputée entre le Maroc et l’Espagne. Des bandes de jeunes sèment le chaos dans les rues de la ville pic.twitter.com/DAr1rhc6sL — LesNews (@LesNews) July 31, 2026

Οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να συνεργαστούν για την ταχεία επιστροφή όλων όσοι εισήλθαν παράνομα στη Θέουτα.

Το υπουργείο είχε προηγουμένως διαβεβαιώσει ότι θα διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών και την ακεραιότητα των συνόρων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, όπως είχαν ζητήσει οι τοπικές αρχές λόγω της μεταναστευτικής κρίσης.

Αντιδράσεις και στην Ιταλία

Η κρίση προκάλεσε αντιδράσεις και στην Ιταλία, μία από τις βασικές πύλες εισόδου μεταναστών προς την Ευρώπη.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απείλησε ότι θα εξετάσει την αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας Σένγκεν έναντι της Ισπανίας, προκειμένου, όπως δήλωσε, «να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας», παρότι οι δύο χώρες δεν μοιράζονται κοινά χερσαία σύνορα.

Οι αρχές της Θέουτα είχαν συνδέσει την αύξηση των αφίξεων με πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, η οποία απαγορεύει την άμεση επαναπροώθηση μεταναστών που φτάνουν διά θαλάσσης χωρίς να ακολουθείται η προβλεπόμενη νομική διαδικασία.

Η απόφαση, ωστόσο, δεν αφορά όσους εισέρχονται από ξηράς, όπως εκείνοι που υπερπηδούν τον συνοριακό φράχτη.

Παράλληλα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μαρόκο εκφράζουν αμφιβολίες ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτέλεσε την αιτία της μαζικής κινητοποίησης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότεροι μετανάστες πιθανότατα δεν γνώριζαν την ύπαρξη της σχετικής απόφασης.

Η Θέουτα στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών

Η Ισπανία αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου προς την Ευρώπη για ανθρώπους που αναζητούν καλύτερες οικονομικές προοπτικές ή προσπαθούν να διαφύγουν από τη βία στις χώρες καταγωγής τους.

Για να φτάσουν στη Θέουτα, που βρίσκεται στις βόρειες ακτές της Αφρικής, πολλοί μετανάστες κολυμπούν από τη μαροκινή πόλη Φνιντέκ, διανύοντας περίπου πέντε χιλιόμετρα. Άλλοι επιχειρούν να περάσουν από την κοντινή περιοχή Μπελιουνές, όπου η απόσταση είναι μικρότερη.

Οι εικόνες θυμίζουν έντονα την κρίση του Μαΐου του 2021, όταν περισσότεροι από 8.000 μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα μέσα σε μόλις δύο ημέρες.

Τότε, το Μαρόκο είχε κατηγορηθεί ότι χαλάρωσε τους συνοριακούς ελέγχους, επιτρέποντας τη διέλευση μεταναστών, ως αντίδραση στην απόφαση της Ισπανίας να επιτρέψει στον ηγέτη του Μετώπου Πολισάριο, Μπραχίμ Γκάλι, να νοσηλευτεί σε ισπανικό νοσοκομείο, γεγονός που προκάλεσε σοβαρή διπλωματική κρίση μεταξύ Ραμπάτ και Μαδρίτης.

Το φιλοανεξαρτησιακό Μέτωπο Πολισάριο διεκδικεί εδώ και δεκαετίες την εκπροσώπηση του λαού της Δυτικής Σαχάρας, ενώ το Μαρόκο θεωρεί την περιοχή αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειάς του.