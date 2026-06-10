Πόσο πιθανή είναι μια σύγκρουση Τουρκίας - Ισραήλ στη Συρία: Αλλάζει τις ισορροπίες το κουρδικό

Στο «κόκκινο» βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας, με τον Ισραέλ Κατς και τον Μουσταφά Τσιφτσί να ανταλλάζουν απειλές.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Μουσταφά Τσιφτσί ανέφερε ότι η Ιερουσαλήμ θα «απελευθερωθεί κάποια μέρα». Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ μεταξύ άλλων ανέφερε: «Στον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, που ονειρεύεται να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ και εκπέμπει απειλές, λέω ότι η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη και το κράτος του Ισραήλ δεν είναι μια παρακμάζουσα Σταυροφορική Αυτοκρατορία».

Η νέα κόντρα, είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι του παζλ της χρόνιας διαμάχης των δύο κρατών. Ο Τούρκος πολιτικός εμπειρογνώμονας Engin Özer, αποκάλυψε στο News.Az, το πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει μια σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας και μάλιστα στη Συρία.

Η Συρία παραμένει το πιο ευάλωτο σημείο ανάφλεξης, καθώς τα συμφέροντα της Άγκυρας και του Τελ Αβίβ τέμνονται εκεί.

Το κουρδικό ζήτημα έχει αναδειχθεί ως μια πρόσθετη πηγή έντασης. Η Άγκυρα φοβάται ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους δεσμούς του με κουρδικές ομάδες στη Συρία, το Ιράκ και το Ιράν ως μέσο άσκησης πίεσης στην Τουρκία, ιδίως στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας διευθέτησης που αφορά το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν ή PKK.

Πόσο ρεαλιστικός είναι ο κίνδυνος μιας άμεσης αντιπαράθεσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ

«Ο κουρδικός παράγοντας χρησιμοποιείται εδώ και καιρό από την ισραηλινή ηγεσία, ανεξάρτητα από την κομματική τοποθέτηση ή τον ιδεολογικό προσανατολισμό των πολιτικών δυνάμεων που βρίσκονται στην εξουσία.

Ωστόσο, υπό την τρέχουσα ηγεσία του Ισραήλ, αυτή η πολιτική έχει γίνει σημαντικά πιο εμφανής. Προηγουμένως, η Μοσάντ περιοριζόταν στην ανταλλαγή ορισμένων πληροφοριών με το ΡΚΚ, ενώ σήμερα το Ισραήλ εμπλέκεται άμεσα με κουρδικές ομάδες στη Συρία. Επιπλέον, η ισραηλινή πλευρά διατηρεί στενές σχέσεις με ιρακινές κουρδικές ομάδες. Αυτή η συνεργασία λαμβάνει χώρα όλο και περισσότερο σε επίσημο επίπεδο. Αυτή είναι η κύρια αλλαγή», σημείωσε ο εμπειρογνώμονας.

🇹🇷🇮🇱How Israel-Türkiye clash could start in Syria: Turkish expert



Turkish political expert Engin Ozer analyzes the rising risk of a direct military confrontation between Turkey and Israel. The expert highlights Syria as the primary flashpoint where the spheres of influence of… — News.Az (@news_az) June 9, 2026

Εξηγεί στο news.az, ότι η πιθανότητα αντιπαράθεσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας σε συριακό έδαφος παραμένει σχετικά υψηλή. Μια περιορισμένη σύγκρουση ή τοπικό περιστατικό θα μπορούσε να συμβεί στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, πιστεύει ότι μια τέτοια αντιπαράθεση δεν θα κλιμακωθεί σε ολοκληρωτικό πόλεμο.

«Υπάρχουν ακόμη εδάφη και σφαίρες επιρροής στη Συρία όπου ούτε η Άγκυρα ούτε το Τελ Αβίβ έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν με βεβαιότητα ποια πλευρά θα παίξει τον ηγετικό ρόλο. Αυτή η αβεβαιότητα είναι πιθανό να συνεχιστεί, δημιουργώντας περιοδικά τις συνθήκες για νέες κρίσεις και αμοιβαίες προκλήσεις», δήλωσε ο Οζέρ.

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Ο ειδικός επεσήμανε επίσης ότι μια πιθανή αντιπαράθεση πιθανότατα θα ξεκινήσει όχι με επίσημη κήρυξη εχθροπραξιών, αλλά με ένα περιορισμένο περιστατικό για το οποίο καμία πλευρά δεν θα είναι πρόθυμη να αναλάβει δημόσια την ευθύνη.

«Η σύγκρουση πιθανότατα θα μπορούσε να ξεκινήσει με την κατάρριψη ενός ισραηλινού drone από ένα τουρκικό σύστημα αεράμυνας πάνω από τη Συρία ή αντίστροφα. Η πλευρά της οποίας το αεροσκάφος καταστρέφεται πιθανότατα θα χτυπήσει τις σχετικές θέσεις αεράμυνας. Ταυτόχρονα, κανείς δεν θα δήλωνε επίσημα ότι ο ισραηλινός ή ο τουρκικός στρατός βρισκόταν πίσω από την επίθεση», εξήγησε.

Το κουρδικό ζήτημα

Ο αναλυτής, για το κουρδικό ζήτημα επεσήμανε: «Δεν πρόκειται μόνο για τη Συρία. Το Ισραήλ δίνει επίσης προσοχή στις ιρανικές κουρδικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του Κόμματος Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν ή PJAK, κουρδικών πολιτικών και ασφαλών δομών που συνδέονται με την ηγεσία Μπαρζανί στο Ιράκ, και του PKK, το οποίο δραστηριοποιείται στην Τουρκία. Η ισραηλινή πλευρά μπορεί επομένως να επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει τον κουρδικό παράγοντα για την επιδίωξη των δικών της συμφερόντων. Δεν θέλω να το δηλώσω κατηγορηματικά, αλλά ένας τέτοιος κίνδυνος πράγματι υπάρχει», είπε.

Σύμφωνα με τον ειδικό, η συνεχιζόμενη διαδικασία που αποσκοπεί στην επίλυση του κουρδικού ζητήματος στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των επαφών που σχετίζονται με τον ηγέτη του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν, έχει ιδιαίτερη σημασία. Σε περίπτωση που αυτή η διαδικασία αποτύχει, εξωτερικές δυνάμεις θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν μια νέα κλιμάκωση των εντάσεων.

«Μια διαδικασία διευθέτησης που αφορά το PKK βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Τουρκία και συζητούνται επίσης πιθανά βήματα που αφορούν τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Εάν αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, το Ισραήλ θα μπορούσε να παρέμβει και να επιχειρήσει να προκαλέσει εκείνα τα τμήματα του κουρδικού πληθυσμού της Τουρκίας που αντιτίθενται στον Ερντογάν», πιστεύει ο Οζέρ.

Πρόσθεσε ότι η λεγόμενη ειρηνευτική διαδικασία έχει ουσιαστικά σταματήσει, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους για την εσωτερική σταθερότητα της Τουρκίας.

«Υπό τέτοιες συνθήκες, το Ισραήλ θα μπορούσε πράγματι να επιχειρήσει να επανενεργοποιήσει τον κουρδικό παράγοντα εντός της Τουρκίας. Η πιθανότητα ενός τέτοιου σεναρίου παραμένει σχετικά υψηλή», κατέληξε ο Ενγκίν Οζέρ.