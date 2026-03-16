Πού να ταξιδέψετε το 2026: Οι 10 πόλεις- «καταφύγια» εν μέσω πολέμου

Η ετήσια λίστα του Time Out για το 2026 είναι εδώ, αλλά φέτος δεν πρόκειται για μια απλή καταγραφή του πού θα πιείτε το καλύτερο κοκτέιλ. Με την γεωπολιτική αστάθεια να χτυπά «κόκκινο» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι 24.000 συμμετέχοντες στην παγκόσμια έρευνα ψήφισαν με νέα δεδομένα: την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής μακριά από τις ζώνες αναταραχής.

Η κυριαρχία της Ασίας και η πρωτιά της Μελβούρνης

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού καταλαμβάνει τις μισές θέσεις στην πρώτη δεκάδα, αποδεικνύοντας πως οι ταξιδιώτες στρέφονται σε προορισμούς που προσφέρουν σταθερότητα και κορυφαίες υποδομές.

No. 1 Μελβούρνη, Αυστραλία: Η απόλυτη κυρίαρχος για το 2026. Η Μελβούρνη είναι μια γαστρονομική Μέκκα, είναι μια πόλη όπου η φύση «αγκαλιάζει» τον αστικό ιστό, προσφέροντας μια αίσθηση καταφυγίου που ο κόσμος έχει ανάγκη σήμερα περισσότερο από ποτέ.

No. 2 Σαγκάη, Κίνα: Το οικονομικό κέντρο των 25 εκατομμυρίων κατοίκων εντυπωσιάζει με το δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να «δραπετεύουν» σε ιστορικά χωριά μέσα σε λίγα λεπτά.

Παρά τις προκλήσεις, η ιστορική γοητεία της Ευρώπης και η ζωντάνια της Αμερικής παραμένουν ψηλά στις προτιμήσεις:

Εδιμβούργο (No. 3): Μια πόλη-μουσείο πάνω σε ένα σβησμένο ηφαίστειο.

Λονδίνο (No. 4): Η αιώνια μητρόπολη που δεν χάνει ποτέ τη δυναμική της.

Νέα Υόρκη (No. 5): Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, ακόμη και σε δύσκολους καιρούς.

Κέιπ Τάουν (No. 6)

Πόλη του Μεξικού (No. 7)

Μπανγκόκ (No. 8)

Σεούλ (No. 9)

Τόκιο (No. 10).

Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επανακαθορίζει τα ταξίδια

Πίσω από τις λίστες με τους «κορυφαίους προορισμούς» και τα λαμπερά φώτα της Μελβούρνης, υπάρχει μια πληγή που αιμορραγεί. Στο Ιράν, ο πόλεμος δεν είναι «αναστάτωση στα αεροπορικά δρομολόγια»· είναι η καθημερινή αγωνία για την επιβίωση κάτω από τους ήχους των αεροπορικών επιδρομών.

Τρεις εβδομάδες τώρα, οι βόμβες διαμελίζουν τις αναμνήσεις και το μέλλον ενός λαού που βρέθηκε ανάμεσα σε δύο πυρά. Ενώ εμείς συζητάμε για το αν θα αλλάξει η πύλη επιβίβασής μας, χιλιάδες άνθρωποι στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν κοιτούν τον ουρανό με τρόμο, ψάχνοντας μια διέξοδο που οι περισσότεροι δεν μπορούν να αγοράσουν. Η ταξιδιωτική κρίση που βιώνουμε στη Δύση είναι απλώς ο απόηχος μιας ανθρωπιστικής τραγωδίας.

Οι υπερπλούσιοι δραπετεύουν με ιδιωτικά τζετ, όμως οι υπόλοιποι μένουν πίσω, σε μια χώρα όπου οι δρόμοι έχουν ποτιστεί με το αίμα της νεολαίας της. Η αναστολή των πτήσεων και οι αστρονομικές τιμές των εισιτηρίων δεν είναι απλώς «ταξιδιωτικά νέα» – είναι ο αποκλεισμός ενός ολόκληρου λαού από το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία.