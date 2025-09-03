Πούτιν: Έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι - «Να έρθει στη Μόσχα, μπορούμε να λήξουμε τον πόλεμο»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας πως δεν έχει αρνηθεί ποτέ μια τέτοια πρωτοβουλία, εφόσον αυτή μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα.

«Δεν έχω αρνηθεί ποτέ μια συνάντηση, αν έχει νόημα και μπορεί να φέρει κάτι θετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας πως η συνάντηση θα πρέπει να είναι «καλά προετοιμασμένη».

Ο Πούτιν αποκάλυψε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ρωτήσει αν θα μπορούσε να γίνει μια συνάντηση μρταξύ του ίδιου και του Ζελένσκι:

«Ο Ντόναλντ με ρώτησε αν είναι δυνατόν, και του είπα να έρθει στη Μόσχα».

Ολοκληρώνοντας, ο Πούτιν επανέλαβε πως παραμένει διαθέσιμος για μια συνάντηση με τον Ζελένσκι στην ρωσική πρωτεύουσα, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Πούτιν: «Μπορούμε να συμφωνήσουμε να λήξει ο πόλεμος»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως υπάρχει ελπίδα για ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, εφόσον «επικρατήσει η κοινή λογική».

«Πιστεύω ότι αν υπάρχει κοινή λογική, τότε είναι δυνατό να συμφωνήσουμε σε μια αποδεκτή επιλογή ή έναν αποδεκτό τρόπο τερματισμού αυτής της σύγκρουσης», είπε χαρακτηριστικά.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ανέφερε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δείχνει «βούληση και επιθυμία» για εξεύρεση λύσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Στο πεδίο των μαχών, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις «προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα» και εκτίμησε πως η Ουκρανία δεν διαθέτει πλέον την ικανότητα για ευρείας κλίμακας αντεπιθέσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κίεβο μπορεί να επιχειρεί ανασύνταξη δυνάμεων για να καλύψει τα κενά στην άμυνά του, χωρίς ωστόσο να διαθέτει επαρκείς εφεδρείες.

Αναφέρει ότι η Ουκρανία «δεν είναι ικανή» να εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιθέσεις και ότι τώρα προσπαθεί να καλύψει κενά ανασυντάσσοντας τις δυνάμεις της.

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τώρα, ίσως ετοιμάζουν κάποιες εφεδρείες, κάποιες ενέργειες, μεγάλης κλίμακας γεγονότα, αλλά η προκαταρκτική ανάλυση από τους στρατιωτικούς μας ειδικούς λέει ότι ο στρατός της Ουκρανίας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.»

Πηγή: Guardian