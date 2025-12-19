Πούτιν: «Η Ουκρανία χωρίς στρατηγικά αποθέματα υποχωρεί σε όλα τα μέτωπα - Ληστές οι Ευρωπαίοι»

Εφ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις θέσεις της χώρας του για ειρήνη, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό και στρατιωτικό πεδίο.

Μεταξύ άλλων, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η Μόσχα δεν πιστεύει πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με βάση τις αρχές που παρουσίασε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το 2024.

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ουκρανίας και των Δυτικών για τον τερματισμό του πολέμου»

Επιπλέον, ο Πούτιν δήλωσε ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» της Ουκρανίας και της Δύσης σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας ότι η Μόσχα δέχθηκε να κάνει «συμβιβασμούς».

«Η μπάλα βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο γήπεδο των δυτικών αντιπάλων μας, πρώτα απ’ όλα των ηγετών του καθεστώτος του Κιέβου και των Ευρωπαίων χορηγών τους», τόνισε ο Πούτιν στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί σήμερα.

Ο ίδιος δήλωσε έτοιμος «να διαπραγματευθώ και να τερματίσω τη σύγκρουση με ειρηνικά μέσα». «Το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι αυτό που λέω πάντα: είμαστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση ειρηνικά, με βάση τις αρχές που παρουσίασα τον προηγούμενο Ιούνιο στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, και αντιμετωπίζοντας τις βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κρίση», εξήγησε.

Ο Πούτιν αναφερόταν σε ομιλία που είχε κάνει πριν 18 μήνες στην οποία είχε ζητήσει από το Κίεβο να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα ουκρανικά στρατεύματα από τις τέσσερες επαρχίες που ελέγχει εν μέρει η Ρωσία και επιδιώκει να τις προσαρτήσει.

Εξάλλου ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν αισθάνεται «υπεύθυνος» για τους θανάτους που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για τον θάνατο ανθρώπων διότι δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο», σημείωσε, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στο Κίεβο.

Πούτιν: «Ληστές οι Ευρωπαίοι»

Παράλληλα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η χρήση των ρωσικών «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας «θα είχε σοβαρές επιπτώσεις», αφού η χθεσινή σύνοδος των 27 χωρών μελών της ΕΕ δεν κατέληξε σε συμφωνία για το θέμα.

«Είναι ληστεία. Αλλά γιατί δεν είναι δυνατόν να διαπραχθεί αυτή η ληστεία; Επειδή οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρές για τους ληστές», τόνισε ο Πούτιν στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί σήμερα. Εξάλλου ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η Μόσχα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στα δικαστήρια.

«Δεν έχουν στρατηγικά αποθέματα οι Ουκρανοί»

Ο Πούτιν ανακοίνωσε επίσης ότι μόλις έλαβε αναφορά από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου σχετικά με την κατάσταση στην Κεντρική Στρατιωτική Περιφέρεια, δηλαδή το Ντονμπάς.

«Η στρατηγική πρωτοβουλία έχει περάσει πλήρως στα χέρια των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων», όταν οι δυνάμεις της έδιωξαν τα ουκρανικά στρατεύματα από τη ρωσική περιοχή του Κουρσκ.

Ακόμα, τα ρωσικά στρατεύματα «προελαύνουν προς όλες τις κατευθύνσεις και ο εχθρός υποχωρεί προς όλες τις κατευθύνσεις», δήλωσε ο Πούτιν, ανακοινώνοντας νίκες σε πολλά μέτωπα.

Οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προσπαθούν ανεπιτυχώς να ανακαταλάβουν τουλάχιστον ένα μέρος του Κρασνοαρμέισκ (Ποκρόβσκ) και υφίστανται σοβαρές απώλειες, είπε ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εδαφικά κέρδη που σημειώνει τον τελευταίο καιρό ο ρωσικός στρατός.

«Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις στην περιοχή της Ζαπορίζια απελευθερώνουν τον έναν οικισμό μετά τον άλλον, με το μισό Χουλιάιπολε να βρίσκεται υπό έλεγχο», τόνισε ακόμα.

«Το ΝΑΤΟ αθέτησε τις υποσχέσεις του σχετικά με την επέκταση»

Ακόμα, ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία συμφώνησε να κάνει συμβιβασμούς σχετικά με την Ουκρανία και όταν ρωτήθηκε αν η χώρα θα «ζήσει ειρηνικά το επόμενο έτος», απάντησε ότι πρόκειται για στόχο.

«Θα ήθελα να επαναλάβω με έμφαση... [σ.σ θέλουμε να] επιλύσουμε όλα τα ζητήματα», είπε, ωστόσο δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει να «απομακρύνει τους αρχικούς λόγους της σύγκρουσης» για να διασφαλίσει ότι «η ειρήνη θα είναι μόνιμη και σταθερή».

«Συνεργαστήκαμε με το ΝΑΤΟ... οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν σχετικά με τη μη επέκταση ήταν ψευδείς», υπογράμμισε επίσης, επισημαίνοντας ότι «υπήρξαν ορισμένα κύματα επέκτασης του ΝΑΤΟ... αυτό μας προκάλεσε ανησυχία στο παρελθόν και μας προκαλεί ανησυχία και τώρα».