Πούτιν και Ζελένσκι στο τραπέζι του Βίκτορ Όρμπαν; Αναφορές για ειρηνευτική σύνοδο στην Ουγγαρία

Αν η χθεσινή σύνοδος κορυφής με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον έκανε πρόδηλο κάτι, αυτό ήταν πως χρειάζονται επειγόντως και άλλοι σύνοδοι κορυφής, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο ίδιο «τραπέζι».

Και στον ρόλο του οικοδεσπότη φερόμενα ο Βίκτορ Όρμπαν, με πηγές στην κυβέρνηση τον ΗΠΑ να θέλουν ο Ούγγρος πρόεδρος να φιλοξενεί τη μελλοντική ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

Ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει ανακοινώσει δημόσια κάτι τέτοιο, ανώτερος αξιωματούχος αξιωματούχος το επιβεβαιώνει, ενώ οι δύο ομόλογοι τους θα συναντηθούν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Πούτιν και Ζελένσκι με μετρ τον Ορμπάν;

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι τηλεφώνησε στον Ρώσο ηγέτη και άρχισε να κανονίζει μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, την οποία θα ακολουθήσει μια τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ των τριών προέδρων.

Δεν θα ήταν βέβαια ένας αμέριστος οικοδεσπότης. Είναι γνωστό το φιλορωσικό πνεύμα του Ορμπάν, με τον Ούγγρο ηγέτη να έχει στο παρελθόν δηλώσει πως η νίκη της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι ουσιαστικά τετελεσμένη, και έχοντας πάρει πάγια στάση κατά της στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο.

Ο Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Πούτιν πρότεινε αυτή την ακολουθία, σύμφωνα με πηγή στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, κάτι που δεδομένων των παραπάνω, βγάζει απολύτως νόημα.

Οι τελευταίες άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία τον Ιούνιο. Ο Πούτιν απέρριψε την δημόσια πρόσκληση του Ζελένσκι να τον συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο εκεί και έστειλε αντ' αυτού μια αντιπροσωπεία χαμηλού επιπέδου.

Τραμπ εναντίον Πούτιν: Ένας πόλεμος γοήτρου

Σε αυτή τη διαμάχη ο Ουκρανός πρόεδρος μάλλον περισσεύει. Οποιαδήποτε διαδικασία στην οποία έχει πάρει μέρος, έχει ουσιαστικά κινηθεί είτε από τις ΗΠΑ, είτε από την Ευρώπη.

Μετά την ταπεινωτική μεταχείριση που είχε βιώσει ο Ζελένσκι στην προηγούμενη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, είναι ξεκάθαρο πως ο Τραμπ λογαριάζει μόνο επικοινωνιακό του αντίπαλο τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προσπαθώντας να παρουσιάσει εαυτόν ως τον άνθρωπο που πιέζει για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε αυτό το πλαίσιο απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα ήταν μια νίκη για τον Πούτιν, ο οποίος αντιμετωπίζει διπλωματική απομόνωση από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς, σύμφωνα με την ομάδα του Τραμπ.

Αλλά ο πρόεδρος έχει ρίξει το βάρος στον Ζελένσκι, λέγοντας ότι η Ουκρανία θα πρέπει να εγκαταλείψει τις ελπίδες για την ανάκτηση της Κριμαίας, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, ή για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν βρίσκεται υπό συζήτηση, αλλά ότι υπάρχει συζήτηση για εγγυήσεις ασφαλείας τύπου «Άρθρου 5» για τη χώρα.

Πηγή: Reuters