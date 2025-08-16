Πούτιν σε αξιωματούχους του Κρεμλίνου: «Χρήσιμη και επίκαιρη η επίσκεψη στην Αλάσκα»

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είπε σήμερα, απευθυνόμενος σε ανώτερους αξιωματούχους του Κρεμλίνου, πως η επίσκεψή του στην Αλάσκα ήταν «επίκαιρη και εξαιρετικά χρήσιμη».

Ο Πούτιν είπε επίσης στους αξιωματούχους ότι συζήτησε με τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, «σε ισότιμη βάση» σχετικά με τα μέσα για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία σέβεται τη θέση των ΗΠΑ αναφορικά με τη σύγκρουση αυτή, την οποία, όπως υποστήριξε, η Μόσχα επιδιώκει να τερματίσει ειρηνικά.

FT: Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι υπαναχωρεί από εδάφη με αντάλλαγμα το Ντονέτσκ

Παράλληλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απαίτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντόνετσκ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, δήλωσε ωστόσο στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα μπορούσε να «παγώσει» το υπόλοιπο μέτωπο εάν ικανοποιηθούν οι βασικές του απαιτήσεις.

Αυτό αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times, επικαλούμενο τέσσερα άτομα με άμεση γνώση των συνομιλιών, αναφέροντας παράλληλα ότι ο Πούτιν υπέβαλε το αίτημα αυτό κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Σε αντάλλαγμα για την περιοχή του Ντόνετσκ, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα «παγώσει» το μέτωπο στις νότιες περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.