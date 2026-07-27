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Πούτιν: «Σίγουρο πως η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά εδάφη της»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά εδάφη της, από τις χώρες στις οποίες ανήκαν κάποτε.

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Βλαντίμιρ Πούτιν
Βλαντίμιρ Πούτιν | EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πεπεισμένος πως η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά του εδάφη εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν

Μιλώντας σε συνάντηση με στελέχη του Ναυτικού, ο Πούτιν δήλωσε «σίγουρος» πως η Ουκρανία θα χάσει εδάφη που άλλοτε ανήκαν σε χώρες όπως η Πολωνία. 

«Είναι σίγουρος πως αργά ή γρήγορα, η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά εδάφη της, αυτά που κάποτε ανήκαν στην Πολωνία, την Ουγγαρία και του Ρουμανία» είπε, ειδικότερα.

Σημείωσε πως ενδέχεται «να μην γίνει αύριο ή μεθαύριο. Μπορεί να περάσει ένας χρόνος, δύο, 10 -15, αλλά η ιστορία θα βάλει τα πάντα στη θέση τους» 

Η Ρωσία, όπως τόνισε, ήταν ο μόνος εγγυητής της ασφάλειας και εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, αλλά το Κίεβο κήρυξε τη Μόσχα εχθρό της. 

«Υπήρχε μόνο ένας εγγυητής της εδαφικής ακεραιότητας στην Ουκρανίας. Ήταν η Ρωσία. Αλλά αποφάσισαν ότι είναι απαραίτητο, πιθανό και επωφελές για κηρύξουν τη Ρωσία εχθρό τους» επεσήμανε, ειδικότερα. 

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