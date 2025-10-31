Το Πεντάγωνο έδωσε το «πράσινο φως» στον Λευκό Οίκο για την προμήθεια πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στην Ουκρανία, αφού διαπίστωσε ότι η αποστολή τους δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα αμερικανικά αποθέματα, όπως μεταδίδει το CNN επικαλούμενο Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η τελική απόφαση ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προηγουμένως εκφράσει επιφυλάξεις, δηλώνοντας ότι «δεν θέλουμε να δίνουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για την προστασία της χώρας μας». Οι Tomahawk επιτρέπουν πλήγματα σε βάθος έως 1.000 μιλίων, στοχεύοντας ρωσικές ενεργειακές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η εκτίμηση του Πενταγώνου αναπτέρωσε το ηθικό των Ευρωπαίων συμμάχων, που θεωρούν ότι οι ΗΠΑ πλέον δεν έχουν αιτία να αρνηθούν την αποστολή των πυραύλων. Παράλληλα, λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν αρκετούς Tomahawk που θα μπορούσαν να παραχωρηθούν.

Ωστόσο, η απόφαση του Τραμπ, όπως αναφέρεται, ήρθε μία ημέρα μετά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος προειδοποίησε ότι η παραχώρηση των Tomahawk δεν θα επηρεάσει την πορεία του πολέμου αλλά θα επιβαρύνει σοβαρά τις σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας.

