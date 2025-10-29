Ανάλυση αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών: «Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο ο Πούτιν»

Μια πρόσφατη αξιολόγηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, που παρουσιάστηκε σε μέλη του Κογκρέσου, καταλήγει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι «πιο αποφασισμένος από ποτέ να συνεχίσει τον πόλεμο».

Όπως μετέδωσε το NBC News, η ανάλυση δεν δείχνει κανένα σημάδι διάθεσης της Μόσχας για συμβιβασμό, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να μεσολαβήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η στρατηγική του Κρεμλίνου

Σύμφωνα με την εκτίμηση, ο Πούτιν, παρά τις βαριές απώλειες στρατευμάτων και τις οικονομικές δυσκολίες στο εσωτερικό, παραμένει προσηλωμένος στην κατάληψη ουκρανικών εδαφών.

Η επιμονή του αποσκοπεί στο να δικαιολογήσει το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος του πολέμου, ενισχύοντας παράλληλα τη ρωσική παρουσία στην περιοχή.

Η απογοήτευση του Τραμπ

Η αυξανόμενη απογοήτευση του Ντόναλντ Τραμπ έγινε εμφανής όταν ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη και, για πρώτη φορά από την επιστροφή του στην εξουσία, επέβαλε κυρώσεις σε δύο μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

«Απλώς ένιωσα ότι ήταν η ώρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις «τεράστιες» και εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα διαρκέσουν πολύ.

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει ευθέως την αξιολόγηση των υπηρεσιών, αλλά τόνισε τις δηλώσεις του Τραμπ για την ανάγκη ειρηνευτικής λύσης.

Όπως σημείωσε αξιωματούχος, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν μια «ειρηνική επίλυση του πολέμου», η οποία όμως εξαρτάται από την προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί με καλή πίστη.

Ανεπιτυχείς προσπάθειες διαμεσολάβησης

Παρά τις δεσμεύσεις του ότι θα μπορούσε να εξασφαλίσει ειρήνη «εντός 24 ωρών» από την επιστροφή του στην εξουσία, οι προσπάθειες του Τραμπ να πείσει τη Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός έχουν αποτύχει.

Ο ίδιος παραδέχθηκε πρόσφατα ότι οι συνομιλίες του με τον Πούτιν «δεν καταλήγουν πουθενά».

Μάλιστα, αν και είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, τελικά υπαναχώρησε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς για να πλήξει στόχους εντός ρωσικού εδάφους, με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να στηρίζουν το αίτημα.

Παράλληλα, Ουκρανοί αξιωματούχοι και μέλη του Κογκρέσου πιέζουν τον Τραμπ να ενισχύσει το Κίεβο με όπλα και κυρώσεις, ώστε να αναγκαστεί η Μόσχα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις, οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για περισσότερη στρατιωτική βοήθεια ενδέχεται, σύμφωνα με διπλωμάτες και ειδικούς που επικαλείται το NBC News, να επηρεάσουν μελλοντικά τους υπολογισμούς του Κρεμλίνου.

Η αποτυχημένη σύνοδος κορυφής

Τον Αύγουστο, ο Λευκός Οίκος είχε παρουσιάσει μια σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ Τραμπ και Πούτιν ως πιθανό βήμα προς την ειρήνη.

Ωστόσο, η Ρωσία παραμένει αμετακίνητη στις απαιτήσεις της: τον αφοπλισμό της Ουκρανίας, την απαγόρευση ένταξής της στο ΝΑΤΟ και τον αποκλεισμό δυτικών ειρηνευτικών δυνάμεων από το ουκρανικό έδαφος.