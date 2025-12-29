Προέλαση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία βλέπει ο Πούτιν: «Πολύ σύντομα» επικοινωνία με τον Τραμπ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα (29/12) ότι τα στρατεύματα της Μόσχας «προελαύνουν με αυτοπεποίθηση» σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία, ιδίως στο Ντονμπάς, στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε πως τα ρωσικά στρατεύματα «προελαύνουν με αυτοπεποίθηση, διασπώντας τις άμυνες του εχθρού. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υποχωρούν παντού, κατά μήκος της πρώτης γραμμής», ύστερα από σύσκεψη που είχε με τη στρατιωτική ηγεσία, συμπληρώνοντας πως η κατάληψη εδαφών σε Ντονμπάς (ανατολικά), Ζαπορίζια και Χερσώνα (νότια) συνεχίζεται «σύμφωνα με το σχέδιο».

Στη διάρκεια της σύσκεψης, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν ότι τα στρατεύματα της Μόσχας προελαύνουν στην Ουκρανία, καθηλώνοντας στις θέσεις τους τα στρατεύματα του Κιέβου που έχουν αρκεστεί σε αμυντικό ρόλο και σποραδικές αντεπιθέσεις.

Ο Γκεράσιμοφ ανέφερε πως από την αρχή του έτους οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει έκταση 6.460 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ουκρανία, διευκρινίζοντας πως έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους 334 κοινότητες.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τον απολογισμό αυτό από ανεξάρτητες πηγές.

Κρεμλίνο: Η Ουκρανία να αποσύρει το στρατό της από τμήμα του Ντονμπάς

Η Ουκρανία θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από το τμήμα του Ντονμπάς που συνεχίζει να ελέγχει, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, ενώ μία τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα.

Αντίθετα, μία τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν βρίσκεται αυτήν την στιγμή υπό συζήτησιν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν μίλησαν χθες πριν από την συνάντηση του αμερικανού προέδρου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία έχει σήμερα υπό τον έλεγχό της το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτεις, περιλαμβανομένης της Χερσονήσου της Κριμαίας την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014, το 90% των εδαφών του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και μικρά τμήματα των περιφερειών Χάρκιβ, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ρωσικής πλευράς.