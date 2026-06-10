Προφυλακίστηκε ο 30χρονος για την επίθεση στο Μπέλφαστ: Έχασε το αριστερό του μάτι το θύμα

Ο 30χρονος Σουδανός, δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, προφυλακίστηκε. Μάλιστα, μετά το άγριο μαχαίρωμα έχασε το αριστερό του μάτι.

Υπενθυμίζεται ότι, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 30χρονος αιτών άσυλο από το Σουδάν επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι έναν 40χρονο στη μέση του δρόμου.

Ο ύποπτος, Χάντι Αλόντιντ, έχει προφυλακιστεί για τέσσερις εβδομάδες. Aρνήθηκε την νομική εκπροσώπηση και δεν απάντησε στις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν μέσω διερμηνέα αραβικών, καθώς εμφανίστηκε στο δικαστήριο κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, αναφέρει η Press Association.

BREAKING:



Rioters are breaking into migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast and setting them ablaze.



It’s a difficult night for firefighters in Belfast with fires reported in several parts of the city. pic.twitter.com/lOlgBXzOH7 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026

Το δικαστήριο άκουσε ότι προσφέρθηκε νομική εκπροσώπηση στον Χάντι Αλοντίντ, αλλά αυτός την αρνήθηκε.

Ο δικαστής Steven Keown αρνήθηκε την αποφυλάκιση με εγγύηση και ο Αλοντίντ τέθηκε υπό κράτηση για να εμφανιστεί ξανά σε 4 εβδομάδες, στις 8 Ιουλίου.

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Ο δικαστής Keown επαίνεσε τα μέλη του κοινού που έσπευσαν να βοηθήσουν τον Στίβεν Όγκιλβι και τους πρώτους ανταποκριτές που έφτασαν εκείνο το βράδυ.

Είπε επίσης ότι το δικαστήριο ήταν ενήμερο για τις δημόσιες ταραχές και για την πιθανότητα περαιτέρω διαδηλώσεων σήμερα. Καταδίκασε τις απειλές εναντίον των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και είπε ότι όσοι εμπλέκονται σε αυτού του είδους τη συμπεριφορά μπορούν «να περιμένουν να πάνε φυλακή».

Μπελφαστ: Έχασε το αριστερό του μάτι το θύμα

Σοβαρά είναι τα τραύματα που φέρει ο 40χρονος που δέχθηκε επίθεση. Πρόκειται για έναν εργαζόμενο. Πρόκειται για ακτινολόγο του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS).

Κατά το επεισόδιο με το μαχαίρι, σύμφωνα με το BBC, έχασε το αριστερό του μάτι.