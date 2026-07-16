Σαμ Νιλ: Η αιτία του αιφνίδιου θανάτου του ηθοποιού - Όσα αποκάλυψε ο ατζέντης του

Θλίψη σκόρπισε ο αιφνίδιος θάνατος του πολυαγαπημένου ηθοποιού Σαμ Νιλ (Sam Neill) και σήμερα (16/7) αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του.

Ο σταρ του «Jurassic Park», ο οποίος ήταν 78 ετών, «πέθανε από πνευμονία», δήλωσε ο ατζέντης του. «Πριν αρρωστήσει, ο Σαμ είχε πολεμήσει και είχε νικήσει με θάρρος το λέμφωμα μέσω μιας νέας θεραπείας που ονομάζεται θεραπεία CAR-T».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, θα τιμηθεί σε ιδιωτικό οικογενειακό μνημόσυνο στο αγρόκτημά του στη Νέα Ζηλανδία. «Καθώς ο Σαμ ήταν ένας έντονα κλειστός άνθρωπος που απεχθανόταν τη φασαρία, η οικογένειά του θα τον τιμήσει με ιδιωτικό οικογενειακό μνημόσυνο στο αγρόκτημά του στη Νέα Ζηλανδία σε μια ακόμη απροσδιόριστη μεταγενέστερη ημερομηνία».

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Επίσης, ο ατζέντης του συμπλήρωσε μιλώντας στο Page Six: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ήταν πραγματικά κοντά στον Σαμ που σέβονταν την ιδιωτικότητά του με τον σεβασμό που κέρδιζε και που χρειάζονται και αξίζουν οι αγαπημένοι του σε αυτή την απίστευτα δύσκολη περίοδο».

Η πρώην συμπρωταγωνίστριά του ηθοποιού στο «Κυνήγι των Άγριων Πόρων», Ρίμα Τε Γουιάτα, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Νιλ πάλευε με πνευμονία πριν πεθάνει.

«Είναι πραγματικά άσχημο», δήλωσε η Τε Γουιάτα στην New Zealand Herald. «Νομίζω ότι θα έλεγε: "Για όνομα του Θεού, ξεπέρασα τον καρκίνο μου. Και τώρα, κοιτάξτε, τώρα έχω πνευμονία. Τι ακολουθεί;"»