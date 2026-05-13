Σαρκοζί: Ποινή φυλάκισης 7 ετών και πρόστιμο 300.000 ευρώ πρότεινε η Εισαγγελία

Ποινή φυλάκισης επτά ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι πρότεινε εκ νέου η εισαγγελία σε βάρος του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος, κατηγορείται ότι σύναψε μυστική συμφωνία με τον Λίβυο δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι κατά την προεκλογική περίοδο των προεδρικών εκλογών του 2007, στην οποία ο τελευταίος θα τον βοηθούσε να χρηματοδοτήσει την προεκλογική του εκστρατεία

Σε αντάλλαγμα, ο Σαρκοζί θα βοηθούσε στην αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας του Καντάφι, αφού η Τρίπολη κατηγορήθηκε για τον βομβαρδισμό ενός αεροπλάνου πάνω από το Λόκερμπι της Σκωτίας το 1988, καθώς και ενός άλλου πάνω από τον Νίγηρα το 1989, σκοτώνοντας εκατοντάδες επιβάτες.

🔴 Une peine de 7 ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende avec 5 ans d’inéligibilité est requise contre Nicolas Sarkozy, par l’avocat général Rodolphe Juy-Birmann. Il s’agit des mêmes réquisitions qu’en première instance. La décision finale de la cour d’appel devrait être… pic.twitter.com/NdBtsVpM5K — M6 Info (@m6info) May 13, 2026

Οι τρεις εισαγγελείς, σύμφωνα με το france24.com, που ηγούνταν της υπόθεσης είχαν ζητήσει από τους δικαστές να κρίνουν τον Σαρκοζί ένοχο για όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς και της παράνομης χρηματοδότησης της προεδρικής υποψηφιότητας του Σαρκοζί το 2007 - την οποία κέρδισε.

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, ένα κατώτερο δικαστήριο έκρινε τον δεξιό πολιτικό ένοχο για κατηγορίες εγκληματικής συνωμοσίας, αλλά τον αθώωσε για διαφθορά και προσωπική αποδοχή παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

Στην υπόθεση αυτή, ο Σαρκοζί έγινε ο πρώτος πρόεδρος της σύγχρονης Γαλλίας που φυλακίστηκε. Εξέτισε 20 ημέρες πριν αφεθεί ελεύθερος εν αναμονή της έφεσης.

Η ετυμηγορία αναμένεται στις 30 Νοεμβρίου. Εάν καταδικαστεί, ο Σαρκοζί αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών. Εάν συμβεί αυτό, η τελευταία του λύση θα είναι να ασκήσει έφεση στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, το Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Ο Σαρκοζί έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από νομικά ζητήματα από τότε που αποχώρησε από το αξίωμα και έχει ήδη λάβει δύο οριστικές καταδίκες σε άλλες υποθέσεις.

