Σε εφαρμογή η οικονομική «Νορμανδία» του Τραμπ κατά του Ιράν: «Θέλετε να αποτύχετε ξανά» απαντά η Τεχεράνη

Σε μία οικονομική «μέγγενη» επιχειρεί να παγιδεύσει το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνοντας την οικονομική πίεση και στέλνοντας μήνυμα προς την υφήλιο : οι συναλλαγές με την Τεχεράνη μπορεί να έχουν σοβαρό κόστος για όποια χώρα τις διατηρήσει.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έκανε λόγο για μια «Οικονομική Νορμανδία», ανακοινώνοντας νέο πακέτο κυρώσεων που αφορά περίπου 60 εταιρείες, πλοία και ιδιώτες οι οποίοι, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, συνδέονται με το ιρανικό οικονομικό δίκτυο.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι η πίεση θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, χωρίς ωστόσο να έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής τα σκληρότερα μέτρα που θα μπορούσαν να πλήξουν τρίτες χώρες και επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη.

Ιράν - ΗΠΑ: Ανοιχτό ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης

Παράλληλα με την οικονομική πίεση, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ανοιχτό και το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, κατά την ΕΡΤ.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι οικονομικές κυρώσεις εμφανίζονται αυτή τη στιγμή ως το αποτελεσματικότερο εργαλείο πίεσης.

«Αν χρειαστεί να επιτεθούμε στρατιωτικά, θα το κάνουμε. Αν το Ιράν είναι αρκετά ανόητο ώστε να προχωρήσει σε υπερβολές ή να παίξει με τον αμερικανικό στρατό, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται».

«Οι οικονομικές πιέσεις, το γνωρίζουμε, τους βλάπτουν περισσότερο αυτή τη στιγμή», είπε ακόμα.

Προκαλεί τις ΗΠΑ το Ιράν: «Αποφάσισαν να αποτύχουν ξανά»

Από πλευράς Ιράν, εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής στρατηγικής.

Ο Ιρανός υφυπουργός Οικονομικών, Αλί Μαντανιζαντέ, χαρακτήρισε τις νέες αμερικανικές κινήσεις ως ακόμη μία προσπάθεια που θα οδηγήσει σε αποτυχία.

«Προφανώς, αποφάσισαν τώρα να υποστούν άλλη μια αποτυχία», είπε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, διαμηνύει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να απαγορεύσει στο Ιράν να διατηρεί σχέσεις με άλλα κράτη.

Η Τεχεράνη υπολογίζει ταυτόχρονα και στη στήριξη της Ρωσίας και της Κίνας, πάγιων και πανίσχυρων συμμάχων που μπορούν να απορροφήσουν όποιον αντίκτυπο μιας πλήρους οικονομικής απομόνωσης.

Κίνα - Ο «δράκος» ξύπνησε

Η Κίνα προειδοποίησε χθες ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να υπερασπισθεί τα συμφέροντά της αφού η κυβέρνηση των ΗΠΑ απείλησε να αποκόψει τους οικονομικούς πόρους του Ιράν και απείλησε τις χώρες που θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Τεχεράνη.

Οι κυρώσεις θέτουν στο στόχαστρο οντότητες σε όλο τον κόσμο, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη και την Ευρώπη.

«Οι μέγιστες πιέσεις που ασκούνται στο πλαίσιο ενός οικονομικού πολέμου δεν διευθετούν σε τίποτα τα προβλήματα. Δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να υποδαυλίζουν τις εντάσεις και τις συγκρούσεις, να προκαλούν αποτελέσματα μετάδοσης, να αποσταθεροποιούν την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική τάξη και να πλήττουν νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα άλλων χωρών», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείο Εξωτερικών Λιν Τζιάν.

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«Η Κίνα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να υπερασπιστεί σθεναρά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Προσπαθούν να επέμβουν Ομάν και Πακιστάν

Παράλληλα με την κλιμάκωση της αμερικανικής πίεσης, βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση.

Ααξιωματούχοι από το Πακιστάν που βρέθηκαν στην Τεχεράνη χαρακτήρισαν εποικοδομητικές τις συνομιλίες που είχαν με Ιρανούς ομολόγους τους.

Στην ιρανική πρωτεύουσα αναμένεται, την ίδια ώρα, αποστολή από το Ομάν για συνομιλίες με την ιρανική ηγεσία. Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Ομάν έχει διαδραματίσει στο παρελθόν ρόλο διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του Ιράν και της Δύσης.

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