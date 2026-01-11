Σε «Εθνική Πορεία Αντίστασης» καλεί ο Πεζεσκιάν: «Να μην αφήσουμε τους ταραξίες να αποσταθεροποιήσουν το Ιράν»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, εξέφρασε τη συμπάθειά του για τα οικονομικά προβλήματα των διαδηλωτών, αλλά δήλωσε ότι το κράτος πρέπει να ανταποκριθεί στους «ταραξίες», ενώ κάλεσε τον πληθυσμό να συμμετάσχει σε μια «Εθνική Πορεία Αντίστασης» τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, αντιμέτωπος με τις αυξανόμενες αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες, ο πρόεδρος του Ιράν δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα, αλλά δεν έδειξε σημάδια υποχώρησης αναφορικά με την σκληρή καταστολή, με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα να αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών έχει «εκτοξευτεί» τις τελευταίες ημέρες.

«Η ευθύνη μας είναι να λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα παράπονα του λαού. Αλλά έχουμε επίσης καθήκον να μην αφήσουμε τους ταραξίες να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα», δήλωσε ο Μασούντ Πεζέσκιάν σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή από την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Ο πρόεδρος του Ιράν, εκφράζοντας βαθιά θλίψη για την απώλεια των αγαπημένων γιων της χώρας», έγραψε το Tasnim, κάλεσε τον πληθυσμό να συμμετάσχει σε μια «Εθνική Πορεία Αντίστασης» τη Δευτέρα.

Οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους πριν από δύο εβδομάδες, αρχικά με αφορμή την οικονομική δυσφορία λόγω της ξαφνικής πτώσης της αξίας του ιρανικού νομίσματος.

Ωστόσο, τα αιτήματά τους γρήγορα επεκτάθηκαν σε απαιτήσεις για την ανατροπή των αυταρχικών κληρικών ηγετών του Ιράν. Τις τελευταίες ημέρες, οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε μαζικό κίνημα, προσελκύοντας τεράστια πλήθη στους δρόμους, από τις μεγάλες μητροπόλεις του Ιράν έως τις φτωχές πόλεις της αγροτικής ενδοχώρας.

Την Κυριακή, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα άρχισαν να αναφέρουν απότομη αύξηση του αριθμού των νεκρών, καθώς οι αναφορές έφταναν σιγά-σιγά εν μέσω τριήμερης διακοπής των επικοινωνιών που επέβαλαν οι ιρανικές αρχές.

Η οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα το Όσλο, αύξησε τον αριθμό των νεκρών σε 192, ενώ η HRANA, μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα με έδρα την Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι είχε επιβεβαιώσει τον θάνατο σχεδόν 500 διαδηλωτών και σχεδόν 50 μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Καθώς οι διαμαρτυρίες εντείνονται, το καθεστώς του Ιράν φαίνεται όλο και πιο ευάλωτο και ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν προσπαθήσει να ρίξουν το φταίξιμο στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, λέγοντας ότι υποστηρίζουν τους διαδηλωτές.

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προβούν σε στρατιωτική δράση, τόσο τα κατεχόμενα εδάφη όσο και οι αμερικανικές στρατιωτικές και ναυτιλιακές οδοί θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους μας», δήλωσε ο Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σε δήλωση την Κυριακή, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Τόσο οι αμερικανικές όσο και οι ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους, πρόσθεσε.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει πλέον κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος για όσους σκοτώθηκαν από «αστικούς τρομοκράτες εγκληματίες» — αναφερόμενη πιθανώς στις δυνάμεις ασφαλείας που σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις — σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.