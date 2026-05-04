Σφίγγει ο κλοιός ασφαλείας γύρω από τον Πούτιν λόγω φόβων δολοφονίας και πραξικοπήματος - To πρόσωπο φόβητρο

Το Κρεμλίνο έχει αυξήσει, σημαντικά, το επίπεδο ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, λόγω φόβων για πιθανό πραξικόπημα και με φόντο ένα κύμα δολοφονιών κορυφαίων Ρώσων στρατιωτικών προσωπικοτήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών, που περιήλθε στην κατοχή του CNN, μεταξύ άλλων έχουν εγκατασταθεί συστήματα παρακολούθησης στα σπίτια στενών στελεχών της κυβέρνησης.

Μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι, οι οποίο εργάζονται για τον Πούτιν, απαγορεύεται να κινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ οι επισκέπτες του Κρεμλίνου περνούν από διπλό έλεγχο. Όσοι είναι κοντά στον πρόεδρο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ορισμένα από τα αυστηρά μέτρα έχουν τεθεί σε εφαρμογή τους τελευταίους μήνες, ύστερα από τον φόνο κορυφαίου στρατηγού - τον περασμένο Δεκέμβριο - ο οποίος πυροδότησε διαμάχη στις κορυφαίες βαθμίδες του ρωσικού συστήματος ασφαλείας, αναφέρει η έκθεση.

Οι ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν μειώσει, δραστικά, τις εμφανίσεις του Πούτιν. Εκείνος και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να επισκέπτονται στις οικίες τους στη Μόσχα και το Βαλντάι, τη θερινή κατοικία του Πούτιν, που βρίσκεται μεταξύ της Αγίας Πετρούπολης και της πρωτεύουσας.

Δεν έχει μεταβεί σε καμία στρατιωτική δομή φέτος, κατά την ίδια πηγή, παρότι το 2025 εμφανιζόταν συχνά στο πλευρό της στρατιωτικής ηγεσίας. Για να μπορέσουν να κρύψουν τις πρακτικές αυτές, αναφέρεται πως χρησιμοποιούνται προ-τραβηγμένες φωτογραφίες, για να μην προδίδεται η τοποθεσία του.

Σημειώνεται πως από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο Πούτιν περνάει εβδομάδες, ανά φορά, σε αναβαθμισμένα καταφύγια, συχνά στο Κρασνοντάρ, μια παράκτια περιοχή που βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα λίγες ώρες μακριά από τη Μόσχα, αναφέρει η έκθεση.

Η διαμάχη του Κρεμλίνου

Ακόμα, παρέχονται σπάνιες πληροφορίες για τις ανησυχίες της Μόσχας σχετικά με την ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας στη χώρα.

Υπάρχουν επίσης ντροπιαστικές λεπτομέρειες για τις έντονες διαφωνίες στη ρωσική διοίκηση ασφαλείας και στρατού σχετικά με το ποιος ήταν υπεύθυνος για την προστασία των ανώτερων στελεχών - κάτι που, όπως αναφέρεται, οδήγησε στην αναθεώρηση των πρωτοκόλλων του Πούτιν και στην επέκταση ενός υψηλότερου επιπέδου προσωπικής ασφάλειας σε 10 ακόμη ανώτερους διοικητές.

Μετά τη δολοφονία του αντιστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ στη Μόσχα στις 22 Δεκεμβρίου 2025, πιθανώς από Ουκρανούς πράκτορες, ο Πούτιν συγκάλεσε συνάντηση των κορυφαίων στελεχών του.

Κατά τη διάρκειά της, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, επέκρινε τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, για την αποτυχία του να προστατεύσει τους αξιωματικούς του, οι οποίοι με τη σειρά τους παραπονέθηκαν για έλλειψη πόρων και προσωπικού για να κάνουν τη δουλειά τους.

«Τονίζοντας τον φόβο και την αποθάρρυνση που έχει προκαλέσει αυτό στο (σ.σ. στρατιωτικό) προσωπικό, ο Βαλέρι Γκερασίμοφ επέκρινε έντονα τους ομολόγους του στις ειδικές υπηρεσίες για την έλλειψη διορατικότητας» αναφέρει.

Η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών αναφέρει επίσης: «Στο τέλος αυτής της τεταμένης συνάντησης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε ηρεμία, προτείνοντας μια εναλλακτική μορφή εργασίας και δίνοντας εντολή στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν συγκεκριμένες λύσεις στο ζήτημα εντός μίας εβδομάδας».

Κίνδυνος πραξικοπήματος

Από τον Μάρτιο, όπως γράφεται, «το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, αλλά και το ρίσκο ενός πραξικοπήματος κατά του Ρώσου προέδρου. Εκείνος είναι ιδιαίτερα ανήσυχος για τη χρήση drones για πιθανή επίθεση σε βάρος της ζωής του από τη ρωσική πολιτική ελίτ».

Αλλά το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα αφορά τον πρώην έμπιστο του Πούτιν, Σεργκέι Σόιγκου.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας που έχει αποσυρθεί και υπηρετεί επί του παρόντος ως γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, «συνδέεται με τον κίνδυνο πραξικοπήματος, καθώς διατηρεί σημαντική επιρροή εντός της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης», αναφέρει η έκθεση.

Προσθέτει ότι η σύλληψη του πρώην αναπληρωτή και στενού συνεργάτη του Σόιγκου, Ρουσλάν Τσαλίκοφ, στις 5 Μαρτίου θεωρείται «παραβίαση των σιωπηρών συμφωνιών προστασίας μεταξύ των ελίτ, αποδυναμώνοντας τον Σόιγκου και αυξάνοντας την πιθανότητα ο ίδιος να γίνει στόχος δικαστικής έρευνας». Η σύλληψη έγινε για κατηγορίες διαφθοράς.

Η έκθεση δεν παρέχει στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς εναντίον του Σόιγκου, ο οποίος έχει πολλά να χάσει από μία ανατροπή ή δολοφονία του Πούτιν.