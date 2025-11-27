Πούτιν: «Το σχέδιο Τραμπ βάση για μελλοντικές συμφωνίες - Δεν θα επιτεθούμε στην Ευρώπη»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ως «αφετηρία» για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας πως «δεν υπάρχουν τελικές εκδοχές» και ότι «ορισμένα ζητήματα χρειάζονται συζήτηση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναθεωρημένη εκδοχή του σχεδίου, που συζητήθηκε πρόσφατα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας στη Γενεύη, έχει ήδη διαβιβαστεί στη Μόσχα, με την Ουάσιγκτον να λαμβάνει υπόψη τη ρωσική θέση.

Putin:



We never wanted to attack Europe.



Okay, let's put it in writing. pic.twitter.com/neZ5MxeQfq — Clash Report (@clashreport) November 27, 2025

Παράλληλα, ο Πούτιν απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί σχεδίου ρωσικής επίθεσης στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς τις «γελοίες». Τόνισε ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να συζητήσει ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας και στρατηγικής σταθερότητας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι «είναι έτοιμη για σοβαρή συζήτηση» και ότι αναμένει αμερικανική αντιπροσωπεία στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες επαφές στο Άμπου Ντάμπι, αποκάλυψε ότι αντιπροσωπείες Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκονται σε διάλογο για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη επιστροφή της Ρωσίας στην ομάδα των G7, ο πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι «κανείς δεν έχει προσκαλέσει τη Ρωσία εκεί» και ότι δεν μπορεί να φανταστεί «πώς θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία» με την ομάδα των επτά.

Putin:



As for the G8 or G7, we did not ask to join, we were invited there and we worked there. pic.twitter.com/fycuBr634D — Clash Report (@clashreport) November 27, 2025

Όσον αφορά την κατάσταση στο πεδίο της Ουκρανίας, ο Πούτιν επανέλαβε ότι οι μάχες θα σταματήσουν μόνο εφόσον τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από καίριες θέσεις. Διαφορετικά, όπως είπε, οι ρωσικές δυνάμεις θα επιτύχουν τους στόχους τους με τη βία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ρυθμός της ρωσικής προέλασης προς όλες τις κατευθύνσεις «αυξάνεται αισθητά».