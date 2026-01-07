Πρώην σύμβουλος Τραμπ: Η Ρωσία είχε προσφέρει «ανταλλαγή» Βενεζουέλας – Ουκρανίας

Πρώην σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε πως σε συζητήσεις το 2019, Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν υπονοήσει ότι το Κρεμλίνο θα σταματήσει να στηρίζει τον Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας, σε αντάλλαγμα να έχει ελευθερία κινήσεων στην Ουκρανία.

Η Φιόνα Χιλ, η οποία διατελούσε σύμβουλος του Τραμπ εκείνη την περίοδο, σημείωσε στο Associated Press πως οι Ρώσοι, επαναλάμβαναν την ιδέα «μίας πολύ παράξενης ανταλλαγής μεταξύ Βενεζουέλας και Ουκρανίας».

Η Χιλ συμπλήρωσε πως το αφήγημα αυτό προωθήθηκε μέσω άρθρων σε ρωσικά μέσα όπου γινόταν αναφορά στο δόγμα Μονρόε του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με αυτό, οι ΗΠΑ αντιτάσσονται στην ευρωπαϊκή ανάμειξη στο Δυτικό Ημισφαίριο και σε αντάλλαγμα συμφωνούν να μην αναμειχθούν στις ευρωπαϊκές υποθέσεις.

Και ο ίδιος ο Τραμπ είχε επικαλεστεί το εν λόγω Δόγμα ώστε να δικαιολογήσει την παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Παρόλο που ο τότε πρέσβης της Μόσχας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ανατόλι Αντόνοφ, τής υπαινίχθηκε πολλές φορές ότι η Ρωσία ήταν πρόθυμη να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν όπως επιθυμούσαν στη Βενεζουέλα, αν εκείνες έκαναν το ίδιο για τη Ρωσία στην Ευρώπη.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως παρά τις επίμονες νύξεις, οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονταν εκείνη την περίοδο για μία τέτοια συμφωνία.

Ο Τραμπ είχε στείλει τη Χιλ στη Μόσχα τον Απρίλιο του 2019 για να μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Όπως σημείωσε, ενημέρωσε Ρώσους αξιωματούχους πως «η Ουκρανία και η Βενζουέλα δεν συνδέονται μεταξύ τους».

Συμπλήρωσε πως τότε η Ουάσινγκτον επιχειρούσε να αναγνωρίσει τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Χουάν Γκουαϊδό, ως τον μεταβατικό πρόεδρο. Επτά χρόνια αργότερα, όμως, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική.

Μετά την ανατροπή του Μαδούρο, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα «διευθύνουν» πλέον την πολιτική της Βενεζουέλας. Ο Τραμπ επανέλαβε, επίσης, την απειλή του να καταλάβει τη Γροιλανδία. Από το στόχαστρο του δεν ξέφυγε και η Κολομβία, αναφέροντας πως μπορεί να αναλάβει στρατιωτική δράση, κατηγορώντας τη χώρα πως διευκολύνει την παγκόσμια πώληση κοκαΐνης.

Το Κρεμλίνο θα είναι «ενθουσιασμένο» με την ιδέα ότι μεγάλες χώρες - όπως η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα - αποκτούν σφαίρες επιρροής, επειδή αυτό αποδεικνύει ότι «η δύναμη δίνει το δικαίωμα» δήλωσε η Χιλ.