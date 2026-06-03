Σοβαρή ήττα για τη Γερμανία στην παγκόσμια σκακιέρα: Έμεινε εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η Γερμανία δοκίμασε μία σοβαρή γεωπολιτική ήττα σήμερα (3/6), αποτυγχάνοντας να εξασφαλίσει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Αναλένα Μπέρμποκ.

Για την εκλογή απαιτούνταν πλειοψηφία δύο τρίτων των 193 κρατών-μελών του ΟΗΕ. Η Πορτογαλία και η Αυστρία εισέρχονται έτσι, για την περιφερειακή ομάδα «Δυτικοευρωπαϊκών και άλλων κρατών», στο ισχυρότερο όργανο των Ηνωμένων Εθνών.

Στην περιφερειακή αυτή ομάδα αναλογούν δύο έδρες, για τις οποίες αυτή τη φορά υπήρχαν τρεις υποψήφιες χώρες, αναφέρει το ΣΚΑΙ.

ΟΗΕ - Παραγκωνίστηκε η Γερμανία

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, Αναλένα Μπέρμποκ, η Πορτογαλία έλαβε 134 ψήφους, η Αυστρία 131 και η Γερμανία 104.

Για τη Γερμανία η ήττα αυτή αποτελεί αποτυχία και ισχυρό πλήγμα στο διεθνές γόητρο της χώρας του Φρίντριχ Μερτς τη στιγμή που διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στην Ουκρανία και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

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Πολλές χώρες ήταν αντίθετες με τη γερμανική υποψηφιότητα εξαιτίας της στάσης ανοχής έναντι του Ισραήλ για ιστορικούς λόγους. Η Γερμανία δεν αναγνωρίζει επίσης το παλαιστινιακό κράτος και δεν συμμετείχε στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό.

Επίσης, θεωρούν ότι αντέδρασε ήπια στην επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και στην αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα.



Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα όργανα του ΟΗΕ. Βασική του αποστολή είναι η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Αποτελείται από 15 μέλη: βπέντε μόνιμα μέλη -Κίνα, Γαλλία, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες- και δέκα μη μόνιμα μέλη, τα οποία εκλέγονται για διετή θητεία.