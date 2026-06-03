Νετανιάχου: «Δεν έχουμε τελειώσει με το Ιράν - Ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια συνέντευξης εφ' όλης της ύλης, αναφέρθηκε στον πόλεμο στο Ιράν αλλά και στις σχέσεις του Ισραήλ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, αποκάλυψε ότι συνομιλεί με τον Αμερικανό πρόεδρο «κάθε δύο ημέρες» και ότι έχει κοινούς στόχους με τις ΗΠΑ».

Αλλά όταν ρωτήθηκε για το τι θα ήθελε να δει από μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι «είναι ένα ανοιχτό ερώτημα για το πώς θα πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος».

Στη συνέχεια μάλιστα, δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν ο «μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, o Τραμπ αναγνώρισε επίσημα την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ το 2017 κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Στη συνέχεια, τον Μάιο του 2018, η πρεσβεία των ΗΠΑ μεταφέρθηκε από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. Αυτή η κίνηση ήταν σημαντική.

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Η Ιερουσαλήμ θεωρείται από πολλούς ως αμφισβητούμενη πρωτεύουσα, καθώς τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν την πόλη ως πρωτεύουσά τους. Το 2019, ο Τραμπ αναγνώρισε την αξίωση του Ισραήλ στα Υψίπεδα του Γκολάν, μια στρατηγική περιοχή που καταλήφθηκε από τη Συρία.

Νετανιάχου για Ιράν: «Θα υπάρξει αλλαγή καθεστώτους»

Αναφορικά με το Ιράν, o Νετανιάχου, δήλωσε ότι αναμένει ότι θα υπάρξει αλλαγή καθεστώτους επειδή η τρέχουσα ηγεσία έχει αποδυναμωθεί.

«Δεν μπορείς να προβλέψεις ακριβώς πότε ένα τέτοιο καθεστώς θα καταρρεύσει», είπε ο Νετανιάχου. «Δεν το προβλέψατε σε αρκετές περιπτώσεις: Όχι στη Ρουμανία, ούτε στην πτώση του Τείχους του Βερολίνου, και κανείς δεν το προέβλεψε, αλλά συνέβη. Γιατί; Επειδή οι ρωγμές εξαπλώνονταν από κάτω».

«Στην πραγματικότητα, έχετε τεράστιες ρωγμές αυτή τη στιγμή στο Ιράν και δεν μπορείτε να προβλέψετε πότε θα συμβεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε τον ιρανικό λαό να ρίξει αυτό το καθεστώς, και αυτό δεν έχει αλλάξει, αλλά δεν πρόκειται να συμβεί, ξέρετε, ακριβώς τη στιγμή που θα επιλέξουμε», συμπλήρωσε.

Νετανιάχου: «Απόφαση του Τραμπ οποιαδήποτε πλήρης κλίμακας επιστροφή σε στρατιωτική δράση»

«Είμαστε αντιμέτωποι με έναν εχθρό που θέλει να καταστρέψει τη χώρα μας, που θέλει να καταστρέψει τη χώρα σας, που θέλει να καταστρέψει τις ελεύθερες δημοκρατίες παντού και να εξαπλώσει το τρομοκρατικό του είδος σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωπουργός.

«Έτσι, όταν πολεμάμε το Ιράν και τους πληρεξουσίους του, δεν πολεμάμε μόνο τον πόλεμό μας, πολεμάμε τον πόλεμό σας και, ειλικρινά, και τον πόλεμο της Ευρώπης», δήλωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι, οποιαδήποτε πλήρης κλίμακας επιστροφή σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα είναι απόφαση του Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες, ενώ υποστήριξε ότι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ είναι δυνατό να επιβληθεί και με στρατιωτικά μέσα

Παράλληλα ο Νετανιάχου τόνισε ότι δεν έχει τελειώσει με το Ιράν, αλλά ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παραδέχθηκε επίσης ότι υπάρχουν κατά καιρούς τακτικές διαφωνίες με την αμερικανική πλευρά, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτές επιλύονται μέσω διαλόγου. «Ορισμένες φορές διαφωνούμε σε τακτικά ζητήματα, αλλά βρίσκουμε λύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με αποκάλυψη του Axios, οι τόνοι ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου ανέβηκαν προ ημερών κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης. Ο Τραμπ φέρεται να αποκάλεσε τον Νετανιάχου: : «Είσαι γ…μένος τρελός. Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν στη φυλακή. Σου σώζω τον κ…λο. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού».