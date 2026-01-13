Σοκάρουν οι διαρροές από το Ιράν: 2000 νεκρούς αναφέρει αξιωματούχος - Ακάθεκτη η κυβέρνηση

Περίπου 2.000 άνθρωποι φέρεται να σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις κατά του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τρίτη (13/1), κατηγορώντας «τρομοκράτες» για τους θανάτους πολιτών και προσωπικού ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή, μαρτυρίες πολιτών στο BBC, που έχουν διαρρεύσει μέσα από τη διακοπή του διαδικτύου στο ισλαμικό κράτος, κάνουν λόγο για βάναυση μεταχείριση των διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια - πυροβόλησαν κατευθείαν στις γραμμές των διαδηλωτών και οι άνθρωποι έπεσαν εκεί που στέκονταν».

Ιράν: «Μας πυροβολούσαν με Καλάσνικοφ»

Ο Ομίντ, γύρω στα 40, που αναφέρεται με ψευδώνυμο για την ασφάλειά του, διαμαρτύρεται στους δρόμους μιας μικρής πόλης στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες κατά της επιδείνωσης των οικονομικών δυσκολιών.

Είπε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον άοπλων διαδηλωτών στην πόλη του με τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ.

«Πολεμάμε ένα βάναυσο καθεστώς με άδεια χέρια», είπε.

Έκτοτε, η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει διακοπεί από τις αρχές, καθιστώντας την κάλυψη ρεπορτάζ από το Ιράν πιο δύσκολη από ποτέ. Η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει στο BBC Persian να καλύψει ρεπορτάζ εντός του Ιράν.

Μία από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, τη δωδέκατη νύχτα των διαδηλώσεων. Πολλοί άνθρωποι φαίνεται να συμμετείχαν στις διαδηλώσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή μετά από εκκλήσεις του Ρεζά Παχλεβί, του εξόριστου γιου του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος ανατράπηκε στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ιράν: Αμετακίνητος ο Χαμενεΐ - «Δεν θα υποχωρήσουμε»

Την επόμενη μέρα, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει». Φαίνεται ότι η χειρότερη αιματοχυσία σημειώθηκε μετά από αυτή την προειδοποίηση, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης λαμβάνουν τις εντολές τους από αυτόν.

Οι ιρανικές αρχές κατηγόρησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν ταραχές και καταδίκασαν τις «τρομοκρατικές ενέργειες», ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μια νεαρή γυναίκα από την Τεχεράνη είπε ότι την περασμένη Πέμπτη ένιωθε σαν να ήταν «η ημέρα της κρίσης».

«Ακόμα και οι απομακρυσμένες γειτονιές της Τεχεράνης ήταν γεμάτες διαδηλωτές - μέρη που δεν θα πιστεύατε», είπε.

«Αλλά την Παρασκευή, οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωναν και σκότωναν και σκότωναν. Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια και με έκανε τόσο άρρωστη που έχασα εντελώς το ηθικό μου. Η Παρασκευή ήταν μια αιματηρή μέρα».

Είπε ότι, μετά τις δολοφονίες της Παρασκευής, οι άνθρωποι φοβόντουσαν να βγουν έξω και ότι πολλοί τώρα φώναζαν συνθήματα από τα σοκάκια και μέσα στα σπίτια τους.

Αυτόπτες μάρτυρες στη Φαρντίς, μια πόλη δυτικά της Τεχεράνης, δήλωσαν ότι την Παρασκευή, μέλη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ που υπάγεται στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) επιτέθηκαν ξαφνικά σε διαδηλωτές μετά από ώρες χωρίς αστυνομική παρουσία στους δρόμους.

Οι αστυνομικοί, οι οποίοι ήταν ντυμένοι με στολή και επέβαιναν σε μοτοσικλέτες, πυροβόλησαν με πραγματικά πυρά απευθείας στους διαδηλωτές, σύμφωνα με τους μάρτυρες. Αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά οδηγήθηκαν επίσης σε σοκάκια, με τους επιβαίνοντες να πυροβολούν κατοίκους που δεν συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες, είπαν.