Στα «χέρια» του Ιράν τα Στενά του Ορμούζ: Η σημασία του ελέγχου της στρόφιγγας της παγκόσμιας ενέργειας

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ αναδεικνύεται σε κομβικό γεωπολιτικό και οικονομικό ζήτημα, με αναλυτές να επισημαίνουν ότι το Ιράν έχει πλέον τον καθοριστικό λόγο για το ποια πλοία μπορούν να διέρχονται από τη σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια αρτηρία του κόσμου.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η Τεχεράνη αξιοποιεί στο έπακρο το γεωγραφικό της πλεονέκτημα, καθώς ελέγχει τη βόρεια ακτογραμμή των στενών, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το στενό σημείο του περάσματος, πλάτους μόλις 33 χιλιομέτρων, καθιστά κάθε ναυτική δύναμη ευάλωτη σε επιθέσεις από την ξηρά.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, τα οποία οδήγησαν στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Σε απάντηση, η ιρανική στρατιωτική ηγεσία φαίνεται να στράφηκε στη στρατηγική πίεσης μέσω του ελέγχου των θαλάσσιων διελεύσεων, όπως αναφέρει το alzazeera.

Παρά τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να συγκροτήσει διεθνή ναυτική δύναμη για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, αρκετές χώρες –όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία– εμφανίζονται απρόθυμες να εμπλακούν στρατιωτικά.

Αντίθετα, ορισμένα κράτη επιλέγουν διπλωματική οδό, διαπραγματευόμενα απευθείας με την Τεχεράνη για ασφαλή διέλευση. Πλοία από την Ινδία, το Πακιστάν, την Τουρκία και την Κίνα έχουν ήδη καταφέρει να περάσουν, γεγονός που υποδηλώνει μια νέα πραγματικότητα «διέλευσης κατόπιν άδειας».

Οι επιπτώσεις στην οικονομία

Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι ήδη αισθητές. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση άνω του 20%, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί πάνω από 40%. Παράλληλα, οι επιθέσεις σε περίπου 20 πλοία και η αύξηση των ασφαλίστρων έχουν οδηγήσει σε σχεδόν παράλυση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση, με επιθέσεις όπως εκείνη στο λιμάνι της Φουτζάιρα και πιθανές κινήσεις των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη να απειλούν να διευρύνουν το μέτωπο και να επηρεάσουν και άλλα στρατηγικά περάσματα.

Παρά τη στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ στην περιοχή, ειδικοί εκτιμούν ότι η ουσία του ζητήματος δεν είναι στρατιωτική αλλά οικονομική και πολιτική. Όπως επισημαίνουν, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις αγορές και στη ναυσιπλοΐα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διπλωματίας και όχι με στρατιωτικά μέσα, καθώς το Ιράν διατηρεί τη δυνατότητα να ελέγχει –άμεσα ή έμμεσα– τη ροή της παγκόσμιας ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ.