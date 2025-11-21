Στα χέρια του Πούτιν το σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία: «Οι Ευρωπαίοι νομίζουν ότι θα ηττηθούμε»

Η Ρωσία φέρεται να έλαβε το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Βλαντίμιρ Πούτιν, διατεινόμενος πως δεν έχει έρθει ακόμα σε διάλογο με τον Αμερικανό πρόεδρο, και πως το Κίεβο αντιτίθεται στο κείμενο του σχεδίου.

«Νομίζω ότι το ειρηνευτικό σχέδιο μπορεί να είναι η βάση για μια τελική λύση», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Είμαστε έτοιμοι για ειρηνευτική λύση, αλλά οι λεπτομέρειες του σχεδίου πρέπει να συζητηθούν».

Η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά είναι επίσης ικανοποιημένη με την τρέχουσα δυναμική στη Βόρεια Στρατιωτική Περιφέρεια, η οποία οδηγεί στην επίτευξη των στόχων της με στρατιωτικά μέσα, δήλωσε ο Πούτιν, κατά το ΣΚΑΙ.

Πούτιν: «Η Ρωσία δεν γίνεται να υποστεί ήττα»

«Οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη ρωσική πλευρά να επιδείξει ευελιξία στην ουκρανική διευθέτηση» ανέφερε.

Αποκάλυψε ότι πρώτες πληροφορίες για το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία συζητήθηκαν πριν από τη σύνοδο της Αλάσκας, αλλά το σχέδιο του Τραμπ έχει πλέον επικαιροποιηθεί.

«Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν να έχουν την ψευδαίσθηση ότι η Ρωσία θα μπορούσε να υποστεί μια στρατηγική ήττα», δήλωσε ακόμα. Οι ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εξασφαλίσουν τη συναίνεση της Ουκρανίας για ένα ειρηνευτικό σχέδιο, υποστήριξε.

Τρίβει τα χέρια ο Πούτιν, στον «τοίχο» ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα σήμερα με διάγγελμα ότι δεν θα προδώσει επουδενί το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας, καθώς εξετάζει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε ακόμα: Σαρκοζί: Κυκλοφορεί βιβλίο με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να κατηγορήσει την Ουκρανία ότι εκτροχιάζει οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία, καθώς η χώρα του αντιμετωπίζει μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της.

Προειδοποίησε συγκεκριμένα ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ δύσκολη για τη χώρα, καθώς αντιμετωπίζει την επιλογή να χάσει έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά της.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Μερτς, ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ συνομίλησαν νωρίτερα σήμερα τηλεφωνικά με τον Ουκρανό Πρόεδρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης.

Στις συνομιλίες τους επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη και πλήρη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία στην πορεία προς μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη, αναφέρει το δημοσίευμα.



Οι τέσσερις ηγέτες χαιρέτισαν τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, χαιρέτισαν τη δέσμευση στην κυριαρχία της Ουκρανίας και την προθυμία να παράσχουν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.



