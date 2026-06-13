Στα πρόθυρα ειρήνης με το «όπλο παρά πόδα»: Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν εν μέσω πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται πως εισέρχονται οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς αμφότερες οι πλευρές έστειλαν σαφή μηνύματα την Παρασκευή πως επίκειται συμφωνία για τον τερματισμό της μεταξύ τους πολεμικής σύρραξης. Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε πως έχει ήδη επιτευχθεί σύγκλιση επί του τελικού κειμένου, εκφράζοντας την προσδοκία της Ουάσινγκτον για την υπογραφή μιας αρχικής, συμφωνίας εντός των αμέσως επόμενων ημερών.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός Εξωτερικών, Αραγτσί, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι, παρά το γεγονός πως ορισμένες τροποποιήσεις παραμένουν στο τραπέζι, η προσωρινή αυτή σύγκλιση αποδεικνύει ότι η χώρα του εξέρχεται ισχυρότερη από τη σύγκρουση. «Το Ιράν είναι ο νικητής του πόλεμου με τις ΗΠΑ», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Ιρανός διπλωμάτης.

Πυρά και καταρρίψεις στα Στενά του Ορμούζ

Η διπλωματική αυτή κινητικότητα, ωστόσο, εξελίσσεται σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο περιβάλλον ασφαλείας. Μόλις λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ιρανού υπουργού, οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάρριψη αρκετών ιρανικών drones μονής κατεύθυνσης (καμικάζι), τα οποία κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, τα εν λόγω μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνιστούσαν άμεση απειλή για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε επίσημα τη στρατιωτική δράση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας πως τα drones εκτοξεύθηκαν από το Ιράν στο πλαίσιο επιχείρησης που στόχευε πλοία στην περιοχή. Παράλληλα, η CENTCOM έσπευσε να διαβεβαιώσει πως η κρίσιμη αυτή θαλάσσια δίοδος παραμένει ανοιχτή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Iran launched multiple one-way attack drones in an attempt to strike commercial ships transiting the Strait of Hormuz. U.S. forces have downed all of them in recent hours as traffic flow through the strait continues unimpeded. The international trade corridor remains open for… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 13, 2026

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για ισχυρές εκρήξεις κατά μήκος του στενού, συγκεκριμένα κοντά στο λιμάνι Σιρίκ και στο νησί Κεσμ. Τοπικοί αξιωματούχοι και κάτοικοι απέδωσαν τις εκρήξεις αυτές σε προειδοποιητικά πυρά των ιρανικών δυνάμεων προς εμπορικά σκάφη που επιχείρησαν να διασχίσουν την πλωτή οδό χωρίς την απαραίτητη έγκριση από το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Αμπάς Αραγτσί διεμήνυσε πως η Τεχεράνη, σε συνεργασία με το Ομάν, θα διατηρήσει τον έλεγχο της κυκλοφορίας στα στενά συμπληρώνοντας με νόημα: «Το σπαθί μας θα κρέμεται πάντα πάνω από το Στενό του Ορμούζ».

Το πλαίσιο της Στρατηγικής Συμφωνίας

Το προτεινόμενο Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) προβλέπει ως βασικούς πυλώνες την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και την πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.

Όπως αναφέρουν πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις, η διευθέτηση αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για τη διεξαγωγή συνομιλιών γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο αποτελούσε και την επίσημη αιτιολογία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος τόνισε πως το κείμενο ικανοποιεί τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης Τραμπ, θέτοντας τη διαπραγμάτευση «σε πάρα πολύ καλό σημείο». Ωστόσο, οι διαρροές των όρων από δυτικές, πακιστανικές και ιρανικές πηγές έχουν προκαλέσει εσωτερικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με επικριτές να σημειώνουν πως η συμφωνία ευνοεί δυσανάλογα την Τεχεράνη. Ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε τις επικρίσεις αυτές, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές ανακριβείς.

Αναλυτές επισημαίνουν πως, παρά τις επιμέρους λεπτομέρειες, το σχέδιο προσφέρει στην Τεχεράνη πολλά από τα πάγια αιτήματά της, ενώ η Ουάσινγκτον φαίνεται να εξασφαλίζει κυρίως το άνοιγμα των στενών, τα οποία το Ιράν είχε σφραγίσει ως αντίποινα στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις του περασμένου Φεβρουαρίου.