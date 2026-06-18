Στην Ελβετία για συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν: Αύριο οι πρώτες διαπραγματεύσεις μετά την υπογραφή

Υπεγράφη εχθές η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούντ Πεζεσκιάν, και σύμφωνα με ανακοίνωση τοης ελβετικής κυβέρνησης, αύριο θα λάβουν χώρα οι πρώτες συνομιλίες στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας.

«Όπως έχουν τα πράγματα, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι ΗΠΑ και το Ιράν, μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες, να συναντηθούν αύριο στο Μπούργκενστοκ για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας.

«Αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και λεπτομέρειες της συνάντησης αυτής», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών, την οποία επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ιστορική υπογραφή της συμφωνίας

Υπενθυμίζεται ότι, Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τετάρτη το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, αφού ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios ανέφερε πως το υπέγραψε κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθετε ο Εμανουέλ Μακρόν.

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«Μπορώ να επιβεβαιώσω» ότι το κείμενο υπογράφτηκε, είπε ο αξιωματούχος, ερωτηθείς για την πληροφορία ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε αντίτυπο της συμφωνίας κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθεσε ο γάλλος ομόλογός του στις Βερσαλλίες μετά το πέρας της συνόδου κορυφής της G7.

Παράλληλα, η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε ότι υπογράφτηκε η συμφωνία με τις ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, κάτι που ανήγγειλε νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Το κείμενο του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ οριστικοποιήθηκε με την υπογραφή των προέδρων» των ΗΠΑ Τραμπ και του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και πλέον μπορεί «να αρχίσει η δοκιμασία της εφαρμογής της», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

