Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 5 μ.μ., ξεκίνησε με καθυστέρηση μιάμισης ώρας. Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού, ένας από τους βασικούς λόγους ήταν οι έντονες διαβουλεύσεις γύρω από τη λίστα των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Η ολομέλεια του υπουργικού συμβουλίου αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου στις 8 μ.μ. για την τελική ψηφοφορία επί της συμφωνίας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ισχυρή πλειοψηφία υπέρ.

Οι όροι της συμφωνίας

Η πρώτη φάση της συμφωνίας προβλέπει την άμεση απελευθέρωση των 20 τελευταίων ζωντανών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα προχωρήσει στην αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων.

Από αυτούς, 250 εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, ενώ οι υπόλοιποι 1.700 συνελήφθησαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η απελευθέρωση των πρώτων 20 ομήρων αναμένεται τη Δευτέρα, χωρίς να αποκλείεται η διαδικασία να ξεκινήσει νωρίτερα, μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Οι αντιδράσεις της Χαμάς

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χάζεμ Κασέμ, μιλώντας στο Al Jazeera Arabic, τόνισε ότι η οργάνωση ζητά εγγυήσεις από τους διεθνείς μεσολαβητές για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας από το Ισραήλ. Παράλληλα, κατηγόρησε την ισραηλινή πλευρά ότι «χειραγωγεί» ορισμένα σημεία της συμφωνίας.

«Υπήρξε συζήτηση με φίλους για κατάπαυση του πυρός σήμερα το μεσημέρι, αλλά η κατοχή, για εσωτερικές εκτιμήσεις, αναβάλλει την ανακοίνωση σε άλλες ημερομηνίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η επικείμενη αποστολή για την επιστροφή των υπολοίπων 48 ομήρων θα φέρει την ονομασία «Επιχείρηση επιστροφή στα σύνορά τους».

Η ονομασία αυτή έχει έντονο συμβολισμό, καθώς συνδέει την απελευθέρωση των ομήρων με την αποκατάσταση της εθνικής ασφάλειας.

Πανηγυρικό κλίμα στο Τελ Αβίβ

Από το πρωί, χιλιάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στην «Πλατεία των Ομήρων» στο Τελ Αβίβ, γιορτάζοντας την ιστορική συμφωνία. Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι επετεύχθη συμφωνία προκάλεσε κύμα ανακούφισης και αισιοδοξίας.

Η πλατεία έχει μετατραπεί σε χώρο γιορτής, με μουσική, χορούς και τραγούδια, ενώ παρόντες είναι και συγγενείς των ομήρων που περιμένουν με αγωνία την επιστροφή των αγαπημένων τους προσώπων, ύστερα από 733 ημέρες αιχμαλωσίας.

Η ειρήνη σημαίνει διάλυση για την κυβέρνηση Νετανιάχου

Ένας μεγάλος «πονοκέφαλος» για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς, ήταν πάντα η υπερεθνικιστική πτέρυγα της κυβέρνησής του, που δεν θα δεχόταν ποτέ υποχωρήσεις στην εισβολή της Γάζας.

Καθώς η πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα έχει πλέον συμφωνηθεί, και είναι σχεδόν βέβαιο πως θα επικυρωθεί, με ενδεχομένως τεράστιες πολιτικές συνέπειες για την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον αναλυτή του Sky News, Άνταμ Πάρσονς, θα υπάρξουν αντιδράσεις από τις ακροδεξιές πτέρυγες της κυβέρνησης, που θεωρούν πως η συμφωνία κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις στη Χαμάς. Ωστόσο, όπως σημειώνει, αυτή η αντίσταση είναι πιθανότατα συμβολική.

«Η συμφωνία θα επικυρωθεί, θα περάσει από το Ισραήλ, γιατί αν χρειαστεί τη στήριξη της αντιπολίτευσης, αυτή έχει ήδη δηλώσει πως θα τη δώσει», εξηγεί.

Μακροπρόθεσμα, όμως, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση της κυβερνητικής συμμαχίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου και ενδεχομένως σε νέες εκλογές.

«Ο κ. Νετανιάχου ίσως να μην το βλέπει απαραίτητα ως αρνητικό — μπορεί να ελπίζει ότι θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί το κύμα θετικής δημοσιότητας που θα ακολουθήσει τη συμφωνία», προσθέτει ο Πάρσονς.

Με πληροφορίες από το skynews.com, bbc.com, ertnews.gr

