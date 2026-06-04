Στο φως συνωμοσία του Ισραήλ με Κούρδους κατά του Ιράν: Μοσάντ και CIA τούς προμήθευαν με όπλα

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν τις τελευταίες ώρες ότι, σε μια συνωμοσία ενάντια στο καθεστώς του Ιράν, η μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, η Μοσάντ, σε συνεργασία με τη CIA, προσπάθησε να επιστρατεύσει Κούρδους αντάρτες, με όπλα κατασχεμένα από τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ.

Τα δημοσιεύματα του Channel 12 και του Ynet, τα οποία δεν ανέφεραν πηγές, εμφανίστηκαν λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του Ντέιβιντ Μπαρνέα από τη θέση του επικεφαλής της Μοσάντ, μετά από πέντε χρόνια στην θέση αυτή.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι Κούρδοι έλαβαν οικονομική βοήθεια και οχήματα, και οπλίστηκαν με ελαφρά όπλα, αντιαρματικούς εκτοξευτές, χειροβομβίδες και οβίδες όλμων.

Μοσάντ και CIA πίσω από τους Κούρδους

Η Μοσάντ ήταν υπεύθυνη για την παράδοση των όπλων και των πυρομαχικών στους Κούρδους, ανέφεραν ακόμα τα δημοσιεύματα.

Από τα τέλη Μαρτίου υπάρχουν αναφορές για ένα αμερικανο-ισραηλινό σχέδιο που προέβλεπε την είσοδο κουρδικών πολιτοφυλακών στο Ιράν στις αρχές της εκστρατείας κατά της Τεχεράνης, με την ελπίδα να πυροδοτηθεί μια εξέγερση που θα ανέτρεπε την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ωστόσο, διαρροές στα μέσα ενημέρωσης, πιέσεις από διεθνείς παράγοντες και επιφυλακτικότητα μεταξύ των ίδιων των Κούρδων οδήγησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει την ιδέα.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ προσπάθησαν να μεταφέρουν όπλα στους διαδηλωτές κατά του ιρανικού καθεστώτος μέσω των Κούρδων, αλλά φάνηκε να κατηγορεί τους Κούρδους αυτονομιστές ότι κράτησαν τα όπλα για τον εαυτό τους.