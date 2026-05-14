Στο κόκκινο τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη: Ποια χώρα «στεγνώνει» πρώτη

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συζήτηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο αν θα βρεθεί λύση για τον πόλεμο τη Μέση Ανατολή και τις αυξανόμενες τιμές στα καύσιμα.
Όπως προδίδουν οι εξελίξεις, πολύ ακριβά θα πληρώσει η Ευρώπη φέτος το φυσικό αέριο, γεγονός που θα επηρεάσει πολύ τις χώρες ενόψει χειμώνα.
Τα στατιστικά που δείχνει το Mega, φανερώνουν ότι η αύξηση κυμαίνεται στο 49% από την αρχή του πολέμου, με την μεγαβατόρα να έχει αγγίξει μέχρι και τα 66 ευρώ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.
Το γεγονός αυτό, ωθεί στο γέμισμα των δεξαμενών με τα αποθέματα, που έχουν αδειάσει αυτή την εποχή.
Στερεύουν τα αποθέματα φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη
Τα αποθέματα φυσικού αερίου έχουν «αδειάσει» σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Ενδεικτικά τα αποθέματα:
- Ολλανδία: 6%
- Γερμανία: 26,9%
- Γαλλία: 34,1%
- Αυστρία: 40%
- Ευρώπη: 33,8%
Αξίζει να σημειωθεί ότι το όριο ασφαλείας για την Ευρώπη είναι περίπου 55%.
